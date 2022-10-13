Portekizli yıldız, yaptığı davranışın yanlış olduğunu kabul etti.

Cristiano Ronaldo, Everton taraftarı olan otizmli bir çocuğun elinden cep telefonunu alıp fırtlatmasının ardından FA (The Football Association) tarafından suçlu bulunmuştu.

Daily Star'a göre; bu uygunsuz davranışı üzerine Portekizli süperstar yaptığının suç olduğunu kabul etti.

Ne söylendi?

Manchester United menajeri Erik ten Hag daha önce gazetecilere Ronaldo'nun FA'nın geçen Nisan ayında Goodison Park'ta meydana gelen bir olayla ilgili suçlamasını "kabul etmeyeceğini" bildirmişti.

Beş kez Ballon d'Or kazanan 37 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın deplasmanda 1-0 mağlubiyetinden sonra soyunma odasına dönerken çocuğun elinden telefonu alıp sinirle yere vurmuştu.

Taraftardan hemen özür dileyen ve genç taraftarı Old Trafford'da bir maç izlemeye davet eden Ronaldo, 9 Nisan'da polis tarafından uyarıldı.

Ve ardından FA tarafından uygunsuz veya şiddet içeren davranışla ilgili E3 kuralını ihlal ettiği için suçlandı.

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Ronaldo ceza alacak mı?

Menajer ve Manchester United, cezasını azaltacağını umdukları hafifletici nedenler olduğuna dair Portekizli yıldızın arkasında duracaklar.

Ronaldo'nun, olay nedeniyle bir yasakla karşı karşıya olmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle maçlara çıkmaması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Geçen pazar Goodison Park'a dönüşünde United'daki 700. golünü atan Ronaldo, olaydan kısa bir süre sonra bir açıklama yapmıştı.

"Karşı karşıya olduğumuz gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değildir.

"Yine de her zaman saygılı, sabırlı olmak ve güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmak zorundayız.

"Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum."

Ancak Portekizli süperstarın bu daveti, otizmli taraftarın son derece üzgün olan annesi tarafından kabul görmemişti.