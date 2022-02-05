Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, Middlesbrough’ya karşı kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarların alay konusu oldu.

36 yaşındaki yıldız oyuncu, Paul Pogba'ya Boro defans oyuncusu Anfernee Dijksteel tarafından ceza sahası içerisinde yapılan faulun ardından verilen penaltı kararında topun başına geçti.

United, Ronaldo’nun penaltı atışını kaçırmasıyla maçta öne geçme şansını tepti.

Ronaldo, yaptığı vuruşta kaleciyi geçemedi ve Old Trafford’daki United taraftarlarını şaşkınlığa uğrattı.

Deplasman tribününde bulunan 9.000 Middlesbrough taraftarı ise Portekizli futbolcunun sürpriz bir şekilde penaltıyı kaçırmasının ardından sevinçten çılgına döndü.

36 yaşındaki yıldızın, penaltıyı kaçırmasından sonra sosyal medyada yapılan yorumlarda, Ronaldo’nun artık bittiği ve en iyi yaptığı şeyi bile yapamadığı söylendi.

Ne söylendi?

Ronaldo’nun, Old Trafford’da kaçırdığı penaltı vuruşu sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda:

“Penaldo, kesinlikle bitmiş bir futbolcudur.

“Kimse, penaltı vuruşlarını kaçırmamalı. Eğer bir futbolcu penaltıyı kaçırıyorsa maaşından kesilmeli.”

Başka bir yorumda ise, “Tek yapabildiği şeyi de artık yapamıyor. Haydi, hep birlikte Ronaldo’ya gülelim” denildi ve bolca gülme emojisi kullanıldı.

United efsanesi Roy Keane, maçtan sonra Ronaldo’nun kaçırdığı penaltıyla ilgili şunları söyledi:

“Açıkçası, kaçırılan penaltıda en büyük şoku Ronaldo yaşadı.

“Onu eleştirebilir miyiz? Elbette eleştirebiliriz. Golü atması gerekiyordu.

"Dürüst olmak gerekirse, ondan tüm penaltıları gole çevirmesini de beklememek lazım.

“Bence Ronaldo, penaltılarda çok net vuruşlar yapmak istiyor. Ancak buna rağmen kaçırması beni çok şaşırttı.”

Ronaldo’nun penaltıyı kaçırmasının ardından Jadon Sancho United’ı öne geçiren golü attı ve takım arkadaşını biraz olsun rahatlattı.

Ancak, atılan bu gol geçici bir üstünlüğün habercisiydi.

Boro, ikinci yarıda eşitliği sağladı ve United ile normal süresi 1-1 berabere biten maçın ardından penaltı vuruşlarıyla rakibini FA Cup’un dışına yolladı.

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