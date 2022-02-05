Manchester United'ın, Middlesbrough'dan yediği gol neden iptal edilmedi?

Middlesbrough, Old Trafford'da Manchester United deplasmanında Matt Crooks'un ayağından bulduğu golle bereberliği yakaladığında atılan gol büyük bir tartışmaya sebep oldu.

İlk yarıda United adına üstünlük sayısını kaydeden Jadon Sancho'nun golünün ardından Crooks, 64. dakikada Boro adına maçtaki eşitlik sayısını kaydetti.

Maçın normal süresinin ardından uzatmalar oynanacaktı ve mücadelenin yeniden eşitlikle sonuçlanmasından sonra kazananı penaltılar belirleyecekti.

Boro, penaltılara giden maçta güçlü rakibi United’ı FA Cup’ın dışına yolladı.

Ancak Crooks'un golü tartışmalıydı, çünkü top kaleye giderken Duncan Watmore'un eline çarptı.

Ne oldu?

WOULD YOU BELIEVE IT 😱@mdrcrooks scores against the club he supports for @Boro! 💥#EmiratesFACup pic.twitter.com/dgtNknW8c3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022

Crooks’un, 64. dakikada attığı golde Isaiah Jones’tan pası alan Watmore topu indirirken eliyle oynadı.

Watmore, kendisine gelen bu pası indirirken topu Crooks’a göndermeden hemen önce topun ayağından sekip eline çarptığını fark etti.

United oyuncuları, yedikleri golü protesto etmek amacıyla hakem Anthony Taylor'ın etrafını sardı, ancak VAR'ın kararıyla Watmore'un topu kazara elle oynadığı sonucu çıktı ve gol verildi.

Güncellenen kurallar dahilinde, "Bir oyuncu kasıtlı olarak topa eliyle / koluyla dokunursa, elini / kolunu topa doğru hareket ettirdiğinde rakiplerine gol atması durumunda golün reddedilebileceği” belirlendi.

Kaleci tarafından bile böyle bir an yaşandığında, kural aynen uygulanır deniliyor.

Kurala göre, golü Watmore'un kendisi atmış olsaydı gol geçersiz sayılırdı, ancak kazara bir elle dokunma vardı ve pozisyonun devamında golün engellenebilme ihtimali devam ediyordu.

Ne söylendi?

Maçtan sonra ITV'ye konuşan Watmore, “Ele değen top tamamen tesadüf oldu.

“Biz bugün sahada fark yaratan ekiptik. Golü Crooksy’e attırmak gerçekten inanılmaz. Pozisyonu beraber hazırladık.

“İkimiz de altyapıdan çıkan oyuncularız ve bu durum golü daha özel bir hale getiriyor” dedi.

Manchester United menajeri Ralf Rangnick ise Watmore ile aynı fikirde değildi. Alman menajer, maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Topu eliyle havada kontrol etmesi nasıl tesadüfi olabilir ki?

“Golün iptal olması gerekiyordu. Bu çok açık. Büyük bir sürpriz oldu.”

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