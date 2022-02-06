Spor Toto Süper Lig’de Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe, ezeli rakibi Altay’ı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, İzmir derbisinde karşılaşacağı siyah-beyazlı takımı en son 1979 senesinde yenebildi.

Süper Lig tarihinde Altay ile oynadığı son 8 karşılaşmasını kaybeden Göztepe, son olarak 9 Eylül 1979 yılında Atatürk Stadı’nda Altay’ı 3-1 mağlup etti.

Daha sonra bu iki ekip arasında oynanan 8 maçta Göztepe; 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İzmir derbisinde ne yaşandı?

Göztepe, 1979-1980 sezonunda o dönemki adı 1. Lig olan Süper Lig’de ilk yarıda Altay’ı deplasmanda 3-1 mağlup ederken ikinci yarıdaki karşılaşma ise golsüz berabere bitti.

Sarı-kırmızılı ekip ve Altay arasında oynanan bir sonraki maç ise 1981-1982 sezonundaydı. Göztepe’nin ev sahipliğindeki maç 1-1 berabere sonuçlanırken Altay evinde sarı-kırmızılı ekibi 2-0 yendi.

Ardandan iki ezeli rakip Süper Lig’de 1999-2000 sezonunda karşı karşıya geldi. İlk maç 0-0 biterken Altay ikinci maçta rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı.

2002-2003 sezonundaki maçlarda ise yine Altay’ın üstünlüğü vardı. Siyah-beyazlılar Göztepe’yi 4-2 ve 2-0’lık sonuçlarla mağlup etti.

18 yıl aradan sonra bu iki köklü takımın son karşılaşması 2021-22 sezonunun ilk yarısında Altay’ın sahasında oynandı. Kazanan taraf, yine İzmir’in siyah-beyaz tarafıydı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki derbide Göztepe öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Mücadele, 2-1 Altay’ın lehine sonuçlandı.

Göztepe formda, Altay çıkış arıyor

Süper Lig’de son 4 maçını kazanarak büyük moral depolayan Göztepe’de tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu.

Gürsel Aksel Stadı’nda taraftarının desteğini arkasına alacak olan Göztepe’de teknik ekip ve futbolcuların galibiyet için iddialı olduğu belirtiliyor.

27 puanla Süper Lig’in 14. sırasında bulunan Göztepe, derbiyi kazanarak rakibinin 43 yıllık serisine son vermek isterken ligin alt sıralarından da uzaklaşmak niyetinde.

23 puanla 19. sırada yer alan Altay ise serisine devam etmenin yanı sıra sahadan galibiyetle ayrılarak son sıralardan kurtulmayı amaçlıyor.

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