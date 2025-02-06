İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Casemiro, Süper Lig'e gelebilir.

Avrupa'da kış transfer dönemi kapanmış olsa da Trendyol Süper Lig'de hareketlilik büyük bir heyecanla devam ediyor.

Süper Lig kulüplerinin gündemine her geçen gün başka bir dünya yıldızı geliyor ve taraftarlar büyük bir heyecan yaşıyor.

Gündeme gelen son iddia ise sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü.

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Casemiro sürprizi

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Manchester United'da forma giyen Casemiro'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da eski oyuncusunu takımında görmek istediği ifade edildi.

Manchester United'ın Brezilyalı yıldız için 20 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği söylendi.

Bu sezon 23 maça çıkan Brezilyalı futbolcu takımı ile 3 gol attı.Beşiktaş da yıldız orta saha oyuncusu ile ilgileniyordu.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku

Öte yandan Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında sakatlık geçiren oyuncular ile ilgili sakatlık bilgilendirmesi yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."