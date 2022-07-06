Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e özel bir videoyla yeni sezonda başarılar diledi

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, bir röportajında Bruno Fernandes'i örnek aldığını söylemişti.

Türk futbolu ve Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası esmeye devam ederken genç oyuncunun ünü sınırları aşmaya devam ediyor.

Son olarak hazırlık maçlarında aldığı kısa sürede herkesi büyüleyen genç yeteneği, birçok Avrupa kulübünün takip ettiği basında konuşuluyor.

Ancak Arda Güler'e hayran olan ise sadece Avrupa'nın dev kulüpleri değil. Aynı zamanda Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes de Arda Güler'in oyununu beğenenler arasında.

Ne söylendi?

Bruno Fernandes, Arda Güler'e yeni sezonda başarılar dilerken Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı bu anları Instagram hesabından paylaştı.

"Selamlar Arda Güler,

"Yeni sezon için iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım Portekizli bir hoca ile çalışmanın keyfini çıkarırsın. Marcio, kariyerinde birlikte çalışacağın en iyi fitness eğitmeni olmasa da iyi bir insan. Yeni sezon için tüm iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım olabildiğince maç kazanırsınız. Elit bir hocaya sahipsin bu sezon."

Arda Güler ise Bruno Fernandes'in bu mesajına kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından "Teşekkürler Kral" diyerek paylaştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ekibinde yer alan "Atletik Performans Antrenörü" Marcio Sampaio'nun bu videoya aracı olduğu görüldü. Bruno Fernandes, Sporting CP döneminde Jorge Jesus ile birlikte çalışmıştı.

Bruno Fernandes'i örnek alıyor

İlk kez 11 başladığı Hatayspor maçından sonra Arda Güler, Bruno Fernandes'i kendisine örnek aldığını açıklamıştı.

"Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. Taraftarlarımız da 'Arda Arda' dedi. Bu beni çok mutlu etti. Özgüvenimi arttırdı. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum.

"Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum."

Daha fazla okuma

Pascal Nouma'dan Wout Weghorst'a: Beşiktaş'ın 2000'lerdeki tüm yabancı santraforları