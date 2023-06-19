Antony'nin eski kız arkadaşı, Manchester United'ın yıldızına yönelik aile içi şiddet ve ölüm tehdidi iddialarına ışık tuttu.

Portekizli yayın kuruluşu UOL Esporte ile bir TV röportajı sırasında Gabriela Cavallin, Manchester United yıldızı Antony'ye yönelik, ilişkilerini bitirmesi halinde onu ölümle tehdit etmeyi de içeren bazı iddialarda bulunmuştu.

Antony'ye dava açtı

Bu ayın başında Cavallin'in Antony'yi "Aile içi şiddet, tehdit ve bedensel yaralama" ile suçladığı ve 23 yaşındaki Antony'ye karşı Brezilya'da dava açtığı ortaya çıktı.

İlk haberde, 20 Mayıs'ta Antony tarafından saldırıya uğradığını iddia etti ve aynı gün, Brezilyalı oyuncu, Vitality Stadyumu'nda Bournemouth ile Premier Lig maçında United ile sahaya çıktı.

Gabriela Cavallin, bir kez daha ölüm tehdidi iddialarının da belirtildiği bir röportajda medyaya konuştu ve şunları söyledi:

"Bana saldırdı, beni arabanın kapısına doğru itti. Orada 'Bitti' dedim kendi kendime."

Cavallin, Antony'nin daha sonra kendisini ve çocuklarını ilişkilerinin bitirmesi halinde "öldürmekle" tehdit ettiğini duyurdu.

"Kimse onu durduramadı!"

"Bavulumu kırdı, çantamı, pasaportumu aldı. Cep telefonumu kırdı, bırakmadı. Akşam 22'den gece 3.30'a kadar tutsaktım.

"Ben buna özel esaret diyorum. Sadece gitmek istedim. Oradan çıkmak istedim, ancak o her şeyi silene kadar gidemeyeceğimi söyledi. Sanırım annesi fizyoterapistini arayıp yardım istedi. Kimse onu durduramadı!"

Aynı röportajda Cavallin, çiftin hamilelik sırasında bebeklerini kaybettiğini açıklıyor: "Bu durumu hayatımın en büyük üzüntüsü ve aynı zamanda en büyük suçluluk duygusu olarak tanımlıyorum.

"O sırada öldüm. Panikledim, çok ağladım ve çok acı çektim."

Bu açıklamaların ardından Manchester United'ın Antony hakkında ne tür bir karar vereceği bilinmezken şimdilik yaşanacak olanlar merak konusu...