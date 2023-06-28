Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Antony, cinsel saldırı haberlerinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Brezilya merkezli Globo Esporte'nin haberine göre Cavallin, bu ayın başında United yıldızını "aile içi şiddet, tehdit ve bedensel yaralanma" ile suçlayan bir polis raporu sunulmuştu.

Antony'nin eski sevgilisi 20 Mayıs'ta, AFC Bournemouth'a karşı United ile çıktığı mücadelenin ardından kendisine saldırdığını iddia etti.

İlk haberde ayrıca "Sıyrık fotoğrafları ve tehdit mesajları" da yer alıyordu. Aynı zamanda DJ olan Cavallin, oyuncunun kendisine karşı ölüm tehditleri savurduğunu iddia ederek yakın bir tarihteki. röportajında iddia edilen tacize ışık tuttu.

Ne söylendi?

Antony şimdi de Instagram'dan yaptığı bir açıklamayla sessizliğini bozdu.

Brezilyalı oyuncu, “İsmimle ilgili soruşturmanın yürütüldüğü karakola ifademi verdikten sonra, haksız yere darpla suçlandığım için ilk kez konuşmak istedim.

“Soruşturma sürecini hiçbir şey aksatmasın diye o ana kadar sessiz kaldım, ama o günlerde ailem ve ben resmen acı çektik.

"Fakir bir toplulukta doğup büyümüş olmama rağmen, buna benzer bir durumla daha önce hiç karşılaşmamıştım, asılsız bir saldırı suçlaması, bazılarının ön yargılı ve haksız bir kamu kararıyla sonuçlanmasına yol açıldı. İnanılır gibi değil.

“Soruşturmanın kapanmasından sonra masumiyetim kanıtlanacak. [Eminim] adalet yerini bulacak ve imajıma ilk başta verilen zarar geçmişte kalacak. Bu çok zor zamanda sayısız destek mesajına teşekkür ederim" dedi.

Antony'nin takımı Manchester United ise iddialar hakkında yorum yapmadı.