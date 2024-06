Manchester United’ın yeni patronundan çok acı Real Madrid itirafı

Eski günlerine dönmek isteyen Manchester United’da bu beklentinin kısa vadede karşılık bulması kolay görünmüyor.

Premier Lig’de sezonu sekizinci sırada tamamlayan Manchester United’ın hisselerinin yüzde 25’ini satın alan İngiltere’nin en zengin adamı Sir Jim Ratcliffe, Manchester United'ı yeniden inşa etme planlarına değindi. Çok eleştirilen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yola devam etme kararını da açıklık getiren Ratcliffe, taraftarlardan zaman istedi.

Kalite itirafı

Manchester United’ın kadro kalitesine vurgu yapan Ratcliffe, “Manchester United'da baktığımız her yerde iyileştirmeye yer var ve biz her şeyi iyileştireceğiz. Bugün Real Madrid'in olduğu yerde olmak istiyoruz ama bu zaman alacak. Daha iyi bir yere gelmek için iki ya da üç yaz dönemi gerekecek. Kadromuzda 100 milyon euro değerinde ya da daha pahalı bir oyuncumuz yok. İlk transfer döneminde bu problemleri hemen çözebileceğimizi sanmıyorum. Manchester United'da asıl mesele teknik direktör değil. Burası bir spor kulübü. Rekabetçi olmalı ve taraftarlar tarafından her zaman desteklenmeli çünkü nispeten genç oyunculara sahibiz. Geçmişte içinde bulunduğumuz durum daha farklıydı” dedi.



United geçen sezon Premier Lig'i ancak sekizinci sırada bitirebildi ama 2024-25 sezonunda Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Takımın yeni sezon öncesinde yapacağı transfer hamleleri şimdiden merakla beklenirken, Mason Greenwood, Jadon Sancho ve Casemiro gibi isimlerin takımdan ayrılacağı konuşuluyor.