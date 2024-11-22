Manchester United'ın yeni hocasından Mourinho sözleri: "Söylediklerinde haklı"

Manchester United'in menajeri Ruben Amorim, Jose Mourinho ile aralarında geçen diyaloğu basın toplantısında anlattı.

Ruben Amorim'den Mourinho'ya övgü dolu sözler

Aralarındaki diyaloğu anlattı

"Mourinho haklı" dedi

NE OLDU? Manchester United'ın yeni menajeri Ruben Amorim, Ipswich Town maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisine attığı mesajı açıkladı.

NE SÖYLENDİ? "Jose Mourinho bana mesaj gönderdi" diyen Amorim şunları söyledi: "Buranın büyük bir kulüp ve sevgi dolu insanlarla olduğunu söyledi. Söylediğinde haklı. Burası büyük bir kulüp. İngiltere'nin en iyi takımı. Burada yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum."

DAHA FAZLASI: Jose Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Ruben Amorim, Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı. Amorim şimdi de Portekizli teknik direktöre övgü dolu sözlerde bulundu.

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Mourinho'nun Portekiz için çok önemli olduğunu söyleyen Ruben Amorim, "Sadece benim için değil, bütün Portekizli teknik direktörlerin ne kadar başarılı olabileceklerini dünyaya gösterdi. Ben Mourinho'dan farklıyım. Herkes Mourinho gibi olamaz." dedi.