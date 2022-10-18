NE OLDU? Ronaldo, Manchester United'ın Newcastle United ile 0-0 berabere kaldığı maçta yerini Marcus Rashford'a bıraktığında hayal kırıklığını gizleyemedi.

Yıldız forvet, Old Trafford'da sahadan çıkarken başını sallarken görüldü.

Ronaldo, kulübü için ağustos ayından bu yana ilk kez Premier Lig'de ilk 11'de başlamıştı ve bu yüzden, iyi bir performans sergilemeyi umuyordu.

Ancak, işler onun istediği gibi ilerlemedi.

NE DEDİLER: Ten Hag gazetecilere verdiği demeçte: "Bence hiçbir oyuncu oyundan alındığında mutlu olmaz.

"Özellikle de Ronaldo kesinlikle memnun olmaz. Ronaldo bu konuda haklı.

"Oldukça normal bir tepki verildiği sürece, bununla ilgili bir sorunum yok.

"Tabii ki devam etmesi ve gol atması gerektiğine inanıyor. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşaması normal."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun ayrılmak istediğini açıkça belirttiği bir yazın ardından, Old Trafford'da zorlu bir sezon geçirdiğine şüphe yok.

Portekizli oyuncunun ilk 11'de yer alması artık garanti değil ve 2022-23 sezonunda United adına şu ana kadar sadece iki gol atabildi.

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