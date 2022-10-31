NE OLDU? Bayrak, şehirdeki bir köprünün üzerine asılmış olarak resmedildi ve Arjantin bayrağının üzerine koyulmuş bir kasap baltasını içeriyor.
Ve Martinez'in çok hoş karşılanan takma adı olan 'Kasap'a atıfta bulunuyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın stoperi, kız arkadaşı Muri Lopez Benitez tarafından yüklenen orijinal hikayeyi 'İnanılmaz' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.
Ancak bu bayrak, tehlikeli bir silahı tasvir ettiği için Old Trafford'da yasaklandı.
BÜYÜK RESİM: Martinez'in bu paylaşımı, United'ın West Ham karşısında 1-0 kazandığı maçın ardından geldi.
Sonuç, Kırmızı Şeytanlar'ın dördüncü sıradaki Newcastle'ın bir puan gerisinde olduğunu tescilledi.
MARTINEZ İÇİN SIRADA NE VAR? Martinez ve United, perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki Real Sociedad maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Ve E Grubu'nu lider bitirmek için iki net golle kazanmaları gerekiyor. Ardından pazar günü, Unai Emery'nin başına geçtiği Aston Villa ile kozlarını paylaşacaklar.