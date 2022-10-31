NE OLDU? Bayrak, şehirdeki bir köprünün üzerine asılmış olarak resmedildi ve Arjantin bayrağının üzerine koyulmuş bir kasap baltasını içeriyor.

Ve Martinez'in çok hoş karşılanan takma adı olan 'Kasap'a atıfta bulunuyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın stoperi, kız arkadaşı Muri Lopez Benitez tarafından yüklenen orijinal hikayeyi 'İnanılmaz' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.

Ancak bu bayrak, tehlikeli bir silahı tasvir ettiği için Old Trafford'da yasaklandı.