Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmesi beklenen Manchester United’ın son gözdesi Real Madrid’in eski yıldızı oldu.

Premier Lig’de gelecek sezona iddialı bir kadroyla girebilmek için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Manchester United, Milan forması giyen Theo Hernandez’e kanca attı. Bir dönem Real Madrid forması da giyen başarılı sol bek için 60 milyon euronun üzerinde bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını çalması beklenen Manchester United’ın Theo Hernandez için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

İspanyol basınından Fichajes’te yer alan haberde Manchester United’ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag’ın bu transfer için oldukça istekli olduğu kaydedildi.

Bu sezon çok formda

Manchester United’da son dönemde sol bekte ilk tercih olan Luke Shaw bu sezon sıklıkla sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon sık sık yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle sadece 12 Premier Lig maçına çıkabilen Shaw, beklentileri karşılayamamıştı.

İspanyol basınından Fichajes’te yer alan haberde Manchester United’ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag’ın bu transfer için oldukça istekli olduğu kaydedildi. Manchester United’da son dönemde sol bekte ilk tercih olan Luke Shaw bu sezon sıklıkla sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon sık sık yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle sadece 12 Premier Lig maçına çıkabilen Shaw, beklentileri karşılayamamıştı.