Manchester United'ın sahibi Glazer ailesi, Kırmızı Şeytanlar'ı satmaya hazırlanıyor

Kırmızı Şeytanlar, son yıllarda karanlık dönemlerden geçerken kulübün sahipleri çözüm arayışını sürdürüyor.

NE OLUYOR? Sky News, Manchester United'ın sahibi olan Glazer ailesinin, takımı satma kararlarını resmen ilan edeceklerini bildirdi.

Bu muhtemelen, dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birinin müzayedesinde tam veya kısmi bir satış veya üçüncü taraflarla stratejik bir ortaklık kurma anlamına geliyor.

BÜYÜK RESİM: Glazer ailesinin United üzerindeki 17 yıllık sahipliği, artan borçlar ve şiddetli taraftar protestolarıyla gölgelendi ve sahada da başarılı bir dönem geçirilemedi.

United, Sir Alex Ferguson'un 2013'te emekli olmasından bu yana Premier Lig şampiyonluğundan yoksun kaldı.

Sahipler, çift sınıflı hisse yapılarında oy haklarının büyük çoğunluğunun muhafaza edilmesiyle, yetersiz taraftar-sahiplik planı nedeniyle ciddi tepkilerle karşılaştı.

DAHA FAZLASI: Roman Abramovich'in bu yılın başında Chelsea'yi 2,5 milyar Sterlin'lik zorunlu satışından sonra, yapılacak olan herhangi bir potansiyel satış, kulübün taraftar kitlesi için ufuk açıcı bir an olacaktır.

Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un da şu anda dış yatırım fırsatlarını araştırdığı söyleniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Geçmişte kulübü satın almakla çeşitli kişi ve gruplar ilişkilendirildi.

Sir Jim Ratcliffe ve Michael Knighton, yatırım yapma şansı sunulursa ilgilenenler arasında yer alacak.