Manchester United'ın sahibi Avram Glazer'dan Cristiano Ronaldo'ya övgü geldi

Manchester United'ın sahibi Avram Glazer, Tulane Üniversitesi futbol takımı için yaptığı bir motivasyon konuşmasında Cristiano Ronaldo'ya atıfta bulundu.

Avram Glazer; Cristiano Ronaldo'nun çalışma etiği hakkında konuştu. Ancak, Portekizli yıldızın Manchester United'a transfer olduğu yaş konusunda bir hata yaptı.

Ne söylendi?

Glazer, 18 yaşındayken United'a katılan Ronaldo için "16 yaşındayken bize katıldı" dedi.

Manchester United'ın sahibi Avram Glazer, Portekizli süperstar için şu şekilde konuştu: "Manchester United'a katıldığı günden itibaren antrenmana ilk gelen ve idmandan en son ayrılan kişi hep oydu.

"Yani harika atletler sadece harika olarak doğmazlar. Aynı zamanda, ekstra çalışmalar da yaparlar ve sıkı çalışırlar. Onlar, ellerinden gelenin en iyisini yaparlar ve sizin de sadece elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor.

"Mümkün olduğunca odaklanmalı ve başarabileceklerinizi elde etmeye çalışmalısınız."

Glazer'in konuşması, Tulane Football'un Twitter hesabında yayınlandı. Ancak, daha sonra silindi.

Taraftarlar Glazer ailesi hakkında ne düşünüyor?

Birçok Manchester Unitedlı taraftar, kulübün son sezonlarda rakiplerinin gerisinde kalması sebebiyle Glazer ailesinin yönetiminden memnun değil.

Manchester United, 2012-13'ten beri Premier Lig'i kazanamazken 2007-08'den beri Şampiyonlar Ligi'ni kaldırma başarısı gösteremedi.

Kulübün, bu yılın başlarında Süper Lig'e katılma girişimi ise Old Trafford'daki bir maçın ertelenmesini sağlayan büyük bir taraftar protestosuna neden olmuştu.

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