Yeni sezon öncesi kadrosunu üst düzey bir 9 numarayla güçlendirmeye hazırlanan Manchester United 1 numaralı adayından emin.

Premier Lig’de yeni sezon başlamadan önce kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmek isteyen Manchester United, Atalanta 110 milyon dolarlık teklifi reddetse de Rasmus Hojlund’u kadroya katacağından emin görünüyor.

İngiliz basınından The Times’ta yer alan habere göre United yönetimi, Danimarkalı golcünün takıma katılacağından en ufak şüphe duymuyor.

İki alternatifi var

PSG’nin de Hojlund için 55 milyon dolarlık bir teklif yapmasına rağmen Fransız ekibinin bu transfer için ısrarcı olması beklenmiyor. United yönetimi Hojlund’un geliştirmesi gereken özellikleri olduğunu bilse de oyuncuyu üst düzey bir seviyeye getirebileceği konusunda genç oyuncularla çalışmayı bir hayli seven Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag’a güveniyor.

Atalanta formasıyla 34 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan Hojlund transferinin gerçekleşmemesi halinde rotayı farklı isimlere yöneltecek olan Kırmızı Şeytanlar’ın listesindeki diğer isimlerse Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani ve Ajax'tan Mohamed Kudus. Manchester United bilindiği gibi ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Wout Weghorts ile yollarını ayırmıştı.