21 yaşındaki oyuncu, işlediği suçun bedelini hapishanede ödeyecek.

Mason Greenwood, tecavüze teşebbüs, saldırı ve tekrar tekrar zorlayıcı ve kontrol edici davranışlarda bulunduğu şüphesiyle pazartesi günü mahkemeye çıkarıldı.

Genç oyuncu, mahkemeye gri eşofmanıyla katılırken tanınmaz halde görünüyordu.

21 yaşındaki futbolcu sadece tam adını, doğum tarihini ve adresini teyit etmek için konuştu.

Greenwood, ağustos ayında yetişkin bir saç modeliyle katılmıştı ve bıyıkları vardı.

Son iki geceyi polis nezaretinde geçirdikten sonra gözatına alınarak hapishaneye götürülmek için minibüsle alandan ayrıldı.

Daha önce ne oldu?

21 yaşındaki genç, ilk olarak şubat ayında tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Cumartesi günü kefalet koşullarını ihlal ettiği şüphesiyle yeniden tutuklandı ve ardından savcılar tarafından suçlandı.

Duruşmalar daha sonra ertelendi ve Greenwood, 21 Kasım'da Manchester Crown Mahkemesi'nde bir sonraki duruşmasına kadar gözaltında tutuldu.

Tecavüze teşebbüsün Ekim 2021'de, saldırının ise Aralık 2021'de gerçekleştiği iddia ediliyor. Kontrol edici ve zorlayıcı davranış, Kasım 2018 ile Ekim 2022 arasındaki bir döneme ait. Her üç suçlama da aynı kadınla ilgili.

Greenwood, şubat ayında ilk kez tutuklanmasından bu yana Manchester United tarafından kadro dışı bırakıldı.

Ve kulüp, bir sonuca ulaşılana kadar durumun böyle kalacağını bir açıklama yaparak doğruladı.

United ne söyledi?

Kırmızı Şeytanlar, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar:

"Manchester United, Kraliyet Savcılığı tarafından Mason Greenwood'a suç duyurusunda bulunulduğunu belirtiyor.

"Yargı sürecinin sonucunu belli olana kadar kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştır."

Greenwood, Manchester United formasıyla 129 maça çıkıp 35 gol attı ve kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.