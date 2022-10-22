NE OLDU? Fernandes'e, Stamford Bridge'de Chelsea ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Cristiano Ronaldo sorusu yöneltildi.

Ancak Portekizli orta saha, vatandaşı hakkında konuşmak istemedi.

Ve bu konuyu açıklamayacağını söylerken kulüp içinde kalması gerektiğinin altını çizdi.

NE DEDİLER: Fernandes, "Konuşmak istemiyorum. Bunu asla konuşmuyoruz, onu içimizde saklıyoruz" dedi BT Sport'a ve ekledi.

"Bunu içeride halletmemiz gerekiyor ve kimsenin ne istediğimizi veya ne düşündüğümüzü bilmesi gerekmiyor.

"Cristiano da dahil herkes için en önemli şey, takımın kazanması. Bunun dışındaki şeyler önemli değil."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Premier Lig'de Chelsea'ye karşı oynanan karşılaşmada takımıyla beraber değildi, çünkü hafta ortasında Tottenham'ı 2-0 yendikleri maçta yedek kulübesinden direkt soyunma odasına gitmişti.

Bu nedenle, United tarafından kadro dışında bulunuyor.

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