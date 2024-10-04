Manchester United'ın Kerem Aktürkoğlu için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı

Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'ın radarına girdiği söylenirken Kırmızı Şeytanların aklındaki rakam da ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer oldu

Yeni takımında kısa sürede parladı

Manchester United'ın listesinde olduğu söyleniyor

NE OLDU? Galatasaray'dan Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu yeni takımına kaydettiği gollerle kısa sürede adapte oldu. Fichajes'ın haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı Manchester United'ın da dikkatini çekti.

BÜYÜK RESİM: İddialara göre Manchester United, Kerem Aktürkoğlu için 40 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında imza atmıştı. Fichajes haberinde, Benfica'nın bu transferi 12 milyon euro gibi bir rakama yapmasının başarılı bir operasyon olduğunu aktardı.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Benfica'nın Atletico Madrid’i 4-0 yendiği karşılaşmada açılış golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu yeni takımında toplam 5 maçta 4 gol, 2 asiste ulaştı.

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Kerem Aktürkoğlu gibi performansıyla Benfica'ya damga vuran Orkun Kökçü de Atletico Madrid maçında golünü attı. Orkun Kökçü aynı zamanda Benfica - Atletico Madrid maçının oyuncusu da seçildi.