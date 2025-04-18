Manchester United'ın kalecisi, Beşiktaş'a iki şartla gelebilir

Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ın Beşiktaş'a önerildiği söylenirken milli file bekçisi için siyah-beyazlılar iki şart koştu.

Manchester United’da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, yeniden Süper Lig’e dönebilir. Premier Lig’deki ilk maçında Newcastle United karşısında 4 gol yiyerek eleştirilerin hedefi olan 27 yaşındaki file bekçisi ön yargıları ilerleyen süreçte de silemedi.

Fanatik'in haberine göre, Altay Bayındır menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. Ancak siyah-beyazlılar, bu transfer için oldukça net bir tutum sergiledi.

Beşiktaş’ın transfere sıcak bakabilmesi için ilk olarak bonservis bedeli ödenmemesi, ikinci olarak sadece futbolcunun maaşının karşılanması gibi iki kritik şartın yerine getirilmesi gerekiyor.

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Bu koşullar dışında herhangi bir transfer hamlesine kapalı olduğunu belirtirken, mevcut ekonomik dengeleri bozacak bir adımın atılmayacağının altını çizdi. Bu açıklama, transferin ancak özel koşullarda gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Ayrıca Altay Bayındır, Premier Lig’de ilk kez Newcastle United karşısında sahaya çıkmış, kalesinde gördüğü 4 gol sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.

Manchester United’da kaleci rotasyonunda geride kalan Altay’ın, yeni sezonda daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olma ihtimali giderek kuvvetleniyor.