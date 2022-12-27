Manchester United'ın kadrosunda yer alan Betinho, Cristiano Ronaldo'nun yerini mi alacak?

- Manchester United forvet konusunda sorun yaşıyor
- Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi
- Şimdi görünüşe göre Betinho'yu alacaklar gibi görünüyor
NE OLDU? Betinho, Premier Lig'in resmi internet sitesindeki Manchester United kadrosunda yer aldı. Listede Portekizli forvetin ismini gören taraftarlar çok şaşırdı.
BETINHO KİM? Sporting altyapısında kariyerine başlayan Betinho, 2014-15'te Championship'te Brentford'da oynadı. Şu anda Espinho forması giyiyor.
MANCHESTER UNITED, BETINHO İLE ANLAŞTI MI? Kırmızı Şeytanların 29 yaşındaki oyuncuyu transfer edip etmeyeceği şu an belli değil. Bu internet sitesindeki bir hata da olabilir. Ancak Cristiano Ronaldo'nun gidişiyle Manchester United'ın bir forvet alacağı kesin.
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