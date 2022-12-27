Manchester United'ın kadrosunda yer alan Betinho, Cristiano Ronaldo'nun yerini mi alacak?

Premier Lig'in internet sitesinde Manchester United'ın kadrosuna yeni bir forvet eklendi ve herkes neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

Manchester United forvet konusunda sorun yaşıyor

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi

Şimdi görünüşe göre Betinho'yu alacaklar gibi görünüyor

NE OLDU? Betinho, Premier Lig'in resmi internet sitesindeki Manchester United kadrosunda yer aldı. Listede Portekizli forvetin ismini gören taraftarlar çok şaşırdı.

BETINHO KİM? Sporting altyapısında kariyerine başlayan Betinho, 2014-15'te Championship'te Brentford'da oynadı. Şu anda Espinho forması giyiyor.

MANCHESTER UNITED, BETINHO İLE ANLAŞTI MI? Kırmızı Şeytanların 29 yaşındaki oyuncuyu transfer edip etmeyeceği şu an belli değil. Bu internet sitesindeki bir hata da olabilir. Ancak Cristiano Ronaldo'nun gidişiyle Manchester United'ın bir forvet alacağı kesin.

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