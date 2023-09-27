Jadon Sancho'nun video oyunlarıyla çok fazla vakit geçirdiği iddiası, Borussia Dortmund'a dönme hayallerini suya düşürebilir.

Sancho kadro dışı kaldı

Man Utd onu satmak istiyor

Dortmund'a geri dönmeyebilir

NE OLDU? Jadon Sancho, disiplinsiz hareketleri sebep gösterilerek Manchester United'da kadro dışı kaldı. İngiliz oyuncunun Borussia Dortmund'a geri dönebileceği iddia ediliyordu. Ancak bu hamle gerçekleşmeyebilir.

BÜYÜK RESİM: Borussia Dortmund, Jadon Sancho transferini gündemine alsa da saha dışına uzanan konular nedeniyle tereddüt ediyor. Manchester United'da ortaya atılan bir iddiaya göre, Jadon Sancho gece geç saatlere kadar video oyun oynuyor ve antrenmanlara bu nedenle geç kalıyor. Bu iddialar, Jadon Sancho'yu Kırmızı Şeytanlarda kadrodan ederken Borussia Dortmund transferini de suya düşürebilir.

DAHA FAZLASI: Ten Hag'ın Arsenal maçından sonra yaptığı yorumlara sosyal medyadan tepki gösteren Sancho, "Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların tamamen doğru olmayan şeyler söylemesine izin vermeyeceğim. Uzun zamandır günah keçisi oldum, bu adil değil." sözleriyle Hollandalı menajeri hedef almıştı. Söylenenlere göre, Manchester United yönetimi, Sancho'ya Ten Hag'tan özür dilemesi için baskı yapıyor.

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SANCHO'NUN PERFORMANSI: Jadon Sancho, 2021/22 sezonunun başında Borussia Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı toplam 82 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 23 kez sırtına geçiren Sancho, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

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(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Sancho'nun geleceği belirsizliğini korurken Manchester United, 30 Eylül'de Premier Lig'de Crystal Palace'a karşı mücadele verecek.