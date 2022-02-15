Manchester United'ın kalecisi Dean Henderson, sosyal medyada kendisine yöneltilen "acımasız ve tamamen yanlış" suçlamaları reddeden bir açıklama yaptı. Kalecinin, kız arkadaşına saldırdığı ve zarar verdiği iddia ediliyor.

24 yaşındaki İngiliz futbolcu, ulusal basında çıkan ‘kız arkadaşına saldırdı’ şeklindeki haberlerin ardından geçtiğimiz hafta sonu üzücü spekülasyonlara maruz kaldı.

Bu söylentileri ele alan Dean, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Adının bu tür söylentilere karışmasından dolayı mutsuz olduğunu ifade eden kaleci, ailesinin bu tip haberlerden etkilendiğini de belirtti.

Ne söylendi?

Henderson, çıkan haberler üzerine Instagram üzerinden paylaştığı gönderisinde şunları söyledi:

“Bunu yapmak zorunda olduğuma inanamıyorum ama son birkaç gün içinde ortaya çıkan söylentilere değinmek istiyorum.

“Dünyada bu kadar uygunsuz, incitici ve tamamen yanlış haberlere adımı karıştıran bazı mutsuz insanlar var.

“Ailem, bu tip haberlerden etkileniyor. Bu yüzden, söylentileri yalanlamak ve yoluma devam etmek istiyorum.”

Henderson'ın 2021-22 sezonu

İngiliz kaleci, şu anda Old Trafford'da daha iyi bir seviyeye gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen sezon Kırmızı Şeytanların kötü bir döneme girdiği sıralarda, bir süreliğine David de Gea’dan formayı kaptı. Ancak, 2021-22 sezonunda yeniden İspanyol kalecinin gerisine düştü.

Ole Gunnar Solskjaer’in menajer olduğu dönemde 2020-21 sezonunda tüm müsabakalarda 26 maça çıktı.

Ralf Rangnick’in göreve gelmesiyle fazla forma şansı bulamayan başarılı kaleci, United’ın birinci kalecisi olmak için uğraşıyor.

Henderson, bu sezon Premier Lig’de bir dakika bile forma giyemezken Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 68 dakika oynayabildi.

Son olarak, Championship ekibi Middlesbrough'ya hayal kırıklığı yaratan bir FA Cup dördüncü tur yenilgisinde forma şansı buldu.

Henderson’ın, takımdan ayrılması gündeme geldi ancak Kırmızı Şeytanlar onu bırakmaya yanaşmadı.

Daha fazlası için:

Vissel Kobe'de oynayan Andres Iniesta: "Barcelona'ya dönmeyi çok isterim"

Galatasaray'da oynadığını muhtemelen unuttuğunuz futbolcular

Manchester City'nin Portekizli futbolcusu João Cancelo saldırıya uğradı: "4 maskeli hırsız evime girdi"