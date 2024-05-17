Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Portekizli efsane, Wayne Rooney'nin arkadaşı olmadığını söyledi.

Bir dönem Manchester United forması altında fırtına gibi esen Wayne Rooney ile Cristiano Ronaldo arasındaki bağlar tamamen koptu. Rooney’nin yorumculuk koltuğunda oturduğu yıllarda Ekim 2022 tarihinde oynanan bir karşılaşmada Ronaldo’nun oyuna girmek istememesini eleştirmesinden ötürü arasında anlaşmazlık yaşanan ikilinin özel hayatlarında da görüşmediği ortaya çıktı.

"Arkadaşım değiller!"

Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren Portekizli efsane 2022 yılında Piers Morgan’a verdiği bir röportajda Rooney’nin kendisini kıskandığını ifade ederken, “Muhtemelen bunun sebebi onun futbolu bırakmış olmasına rağmen benim hala en üst seviyede oynuyor olmamdır” demişti. Eski takım arkadaşının bu sözlerine aldırış etmeyen Rooney ise, “Muhtemelen Lionel Messi dışında gezegendeki tüm futbolcular Ronaldo’yu kıskanıyordur” yanıtını vermişti.



Son olarak Rooney’nin ve kariyerini Sky Sports yorumcusu olarak sürdüren bir diğer eski takım arkadaşı Gary Neville’in kendisinin arkadaşı olmadığını belirten Ronaldo, “Onlar benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık, buraya gelmiyorlar, birlikte yemek yemiyoruz” ifadelerini kullandı. Ronaldo’nun bu sözleri bir zamanların harika ikilisinin arasındaki bağların tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı.