Hollandalı menajer, maç ayırmaksızın vatadaşını her karşılaşmada sahada tutuyor.

NE OLDU? Erik ten Hag, Weghorst'un Antony Martial'ın sakatlık sorunları yaşaması nedeniyle çok fazla forma giydiğini itiraf etti.

Avrupa Ligi'nde Real Betis'i 4-1 yendikleri maçta nihayet Old Trafford'da gol atan Hollandalı golcünün fiziksel özelliklerini de övdü.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag düzenlenen basın toplantısında, "Fiziksel olarak çok fazla maç oynayabiliyor, çok formda bir oyuncu, çok iyi iyileşiyor" dedi ve şunları ekledi:

"Weghorst'u oynatmak istiyorum, ama açıkçası bu kadar fazla oynamasının asıl nedeni Anthony Martial...

"Onun sakatlığından dolayı Weghorst'u maçın başından sonuna kadar oynatmak zorunda kalıyorum.

"He maçta oyundan çıkmadan oynamasının sebebi de bu durumdan kaynaklanıyor" dedi.

BÜYÜK RESİM: Weghorst, Cristiano Ronaldo'nun gidişinin ardından hücum hattına geçici bir çözüm olarak Ocak ayında takıma katıldı.

30 yaşındaki oyuncu, üst üste 15 maça çıkarken Betis'e karşı Kırmızı Şeytanlar adına bir de gol kaydettiğinde ona yöneltilen eleştirileri bir nebze de olsa dindirdi.

United için yalnızca ikinci golünü kaydetti ve yine maçın başında birkaç net fırsattan yararlanamadı.

VE DAHA FAZLASI: Ten Hag, Weghorst'un ısrarını ve oyunu okuma yeteneğine övgülerde bulundu.

"Gördüğünüz gibi, genellikle doğru pozisyonda duruyor, fakat gol vuruşunu yaparken başarısız oluyor.

"Ancak devam ediyor ve bu nedenle harika bir kişilik ve karakter gösterdi. Bu maçta, henüz ilk dakikalarda da gol atabilirdi.

"Odaklanmaya, çalışmaya ve kendini doğru konuma getirmeye devam ediyor. Böylece, en sonunda ödülünü alacak."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Weghorst ve takım arkadaşları, Pazar günü Premier Lig'de Southampton'ı konuk edecekler.

Yeniden toparlanmak isteyen ve baskı altında olan Kırmızı Şeytanlar'ı zor bir maç bekliyor.