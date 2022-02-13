GOAL, Mauricio Pochettino'nun Paris Saint-Germain ile ilişkisinin kırılma noktasına yaklaştığını doğrularken Manchester United, Tottenham’ın eski patronunu potansiyel bir menajer olarak hedefliyor.

Pochettino, Spurs'te görevden alınmasının ardından 2021 yılının ocak ayında Parc des Princes'te Thomas Tuchel'in yerine göreve getirildi ve o zamandan beri kulübe iki kupa kazandırdı.

PSG, Arjantinli hocanın ilk tam sezonunda Ligue 1 sıralamasının zirvesinde bulunuyor. İkinci sıradaki Marsilya'nın 16 puan önünde olan Pochettino’nun takımı, ikna edici bir performans gösterememesi gerekçesiyle hala sorgulanıyor.

Durum nedir?

PSG, 16 Coupe de France’de Nice tarafından kupanın dışına itildi. Bu durum, kulüpte tamamen mutlu olmayan ve sezon sonunda görevinden ayrılabilecek olan Pochettino üzerinde ekstra bir baskı yarattı.

49 yaşındaki menajerin, yönetim kurulu ve sportif direktör Leonardo ile ilişkisi, geçen yaz çok sayıda oyuncuyu gönderdikten sonra gerginleşti ve şu anda 30 kişilik bir kadroya sahip.

GOAL; ocak ayında Spurs'ten Tanguy Ndombele'yi isteyen Pochettino’nun talebinin, PSG tarafından reddedilmesiyle hoca ile kulüp arasındaki ilişkilerin sağlıklı olmadığını doğruluyor.

PSG, Zinedine Zidane'ı potansiyel bir menajer olarak yedekte tutuyor olsa da Fransız menajer, şu anda çalışmaya pek niyetli değil.

Pochettino, United'a gidebilir mi?

Arjantinli menajer, PSG'den ayrılırsa doğrudan başka bir teknik direktör pozisyonuna geçmek istiyor. Bu konuda, United onun için çok iyi bir seçenek olabilir.

GOAL, Arjantinli menajerin yaz aylarında United teknik direktörü olan Ole Gunnar Solskjaer'in yerini almak için Kırmızı Şeytanların tercih edilen adaylarından birisi olduğunu biliyor.

Bu noktada, geçici patron Ralf Rangnick bir danışman rolüne geçecek.

Öte yandan, Pochettino'nun PSG'den ayrılma süreci hızlanabilir. PSG yönetim kurulu, Şampiyonlar Ligi'nin son 16'sında Real Madrid'e karşı bir galibiyet elde edilmezse büyük ihtimalle menajer değişikliğine gidecek.

Coupe de France’de PSG’nin elenmesi, Pochettino'ya olan inançlarını sarstı. Arjantinli menajer, PSG ile yıldızının barışmasını istiyorsa bundan sonraki maçları kazanmak zorunda.

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