Brezilyalı efsane Pele'nin futbolcu kartı 1 milyon doları aşan rekor fiyatla satıldı

Brezilya ve dünya futbol tarihinin gördüğü en önemli yeteneklerden Pele'nin 1958 yılına ait çaylak kartı 1 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

Görkemli kariyeri boyunca Dünya Kupası'nı üç kez kaldırma başarısı gösteren Pele, birçokları tarafından tarihin en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.

Alifabologet isimli firmanın 1958 yılında piyasaya sürdüğü 635 numaralı futbolcu kartının satışıyla kırılan rekor, Pele'yi bir kez daha daha zirveye çıkardı.

Astronomik bedeller ödeniyor

Tarihte Pele adına basılan ilk kart olma özelliğini taşıyan bu nadide parça için 1 milyon 330 bin dolar ödendi.

Pele'nin çaylak kartı futbol tarihinde 1 milyon dolar baremini aşan ilk futbolcu kartı oldu. Önceki rekor Kasım ayında 900 bin dolara satılan bir başka Pele kartına aitti.

Futbolcu kartlarının alım ve satımına olanak tanıyan Rally Rd platformunun kurucularından Rob Petrozzo, satışın önemini şöyle özetledi:

"Futbol kartlarına olan ilgi son dönemde giderek artıyor. Bu kart, tarihteki en pahalı futbol kartı rekorunu bir kaç kez kırdı."

"1958 Dünya Kupası sırasında basılan kart, gerçek bir çaylak Pele kartı ve harika kondisyonda. Futbol kartlarının nirvanası diyebiliriz."

Pele's rookie card becomes soccer's first $1 million card, selling for $1.33 million.



More: https://t.co/EMJAZ8AlAe pic.twitter.com/rP5TeVYPnf — SportsCenter (@SportsCenter) February 12, 2022

Çaylak kartı nedir?

Çaylak kartı, bir sporcunun kendi dalında en üst düzeyde mücadele etmeye başlamasının ardından basılan ilk karta verilen isim.

Futbol dünyasının zirvesine olan yolculuğunu 1958 Dünya Kupası'nda tamamlayan Pele, turnuvayı altı golle tamamlamış ve Brezilya'yı şampiyonluğa taşıyarak en iyi oyuncu seçilmişti.

Daha fazla okuma