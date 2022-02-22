Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani, Botafogo ile masaya oturacak

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Manchester United forması giyen Edinson Cavani, Brezilya ekibi Botafogo ile transfer görüşmelerine başlamak üzere.

35 yaşındaki oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran'da sona erecek. Botafogo ise tarihinin en büyük transferlerinden birini yapmak için kolları sıvadı.

Cavani'nin temsilcileri Brezilya kulübüyle temasa geçti. Uruguaylı forvet kariyerini Brezilya'da sürdürme fikrine sıcak bakıyor.

Transfer hangi aşamada?

İki taraf arasında ilk temas sağlandı, fakat şu ana kadar kontrat detayları ya da maaşla ilgili bir görüşme yapılmadı.

Botafogo erkenden harekete geçerek Cavani'ye transfer konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermek istiyor.

Avrupa ve Güney Amerika'dan çok sayıda başka kulübün de Cavani'yle ilgilendiği biliniyor. Tecrübeli oyuncu Avrupa'dan ayrılıp ayrılmama yönünde kesin bir karara varmış değil.

Cavani en azından Botafogolu yöneticilerle görüşüp, Brezilya temsilcisinin kendisine sunacağı teklifi dinleme niyetinde.

Cavani'nin United kariyeri

Kırmızı Şeytanlar'a 2020'de katılan Cavani, öncesinde yedi yıl Paris Saint-Germain forması giymişti.

İngiltere'deki ilk sezonunda 39 maçta 17 gol atan Cavani, bu sezon Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle ikinci plana düştü.

2021/22 sezonunda 15 maçta görev yapan ve sadece iki gol atabilen Cavani'nin mutsuz olduğuna ve ayrılmak istediğine dair haberler Ocak ayı transfer döneminde de çıkmıştı. Ancak menajer Ralf Rangnick, Cavani'nin sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.

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