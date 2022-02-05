Manchester United, Championship ekibi Middlesbrough’ya penaltılarla şok bir şekilde yenilmesinin ardından FA Cup'tan elendi. Bunun üzerine Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Roy Keane'in geçmişte söylediklerini hatırlatmadan edemedi.

Chris Wilder'ın ekibi penaltı atışlarında 8-7 kazandığında United'ın en gerçekçi kupa şansı ellerinden kayıp gitti.

Carragher, United'ın kupadan elenmesine sevindi ve daha önce Keane’in, Ronaldo’nun transferinin ardından söylediği sözleri hatırlattı.

Keane, Portekizli yıldızın eski kulübüne dönmesiyle United'ın artık bir 'Kupa takımı' olduğunu iddia etmişti.

Premier Lig şampiyonluğunun gerçekçi olmadığının altını çizen Keane, FA Cup için Kırmızı Şeytanların artık güçlü bir favori olduğundan bahsetmişti.

Carragher ne dedi?

Roy Keane told me Man Utd had signed Ronaldo to win the #FACup 🤷‍♂️ #MUNMID — Jamie Carragher (@Carra23) February 4, 2022

Liverpool efsanesi; Roy Kean'in, "Manchester United, kupalar kazanmak için Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladı" sözünü hatırlattı.

Keane ilk olarak Ronaldo hakkında ne dedi?

“Cups, cups” #FACup

I really hope Roy doesn’t go to Sunderland! 🤞🏻 pic.twitter.com/0fmGz3pfd1 — Jamie Carragher (@Carra23) February 4, 2022

Sky Sports’ta yorumculuk yapan iki eski oyuncu 2021 yılının kasım ayında Ronaldo'nun Old Trafford'a dönmesiyle bu konu hakkındaki görüşlerini dile getirmişlerdi.

Boro maçının ardından eski defterler açıldı.

Roy Keane: "Ronaldo, United’a asla lig şampiyonluğu kazandıramayacak.

Jamie Carragher: “O halde, United neden onunla sözleşme imzaladı?

Roy Keane: "Kupa kazanmak için! Kupalarla ilgili bir transfer bu. FA Cup'ı kazandınız mı?

Jamie Carragher: "Evet, kazandım

Roy Keane: "FA Cup ve Şampiyonlar Ligi için geri döndü! Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükseldiler.

Bunun kulüp için ne kadar değerli olduğu açık. Ronaldo, kupalar için geri döndü.

Roy Keane: "Kupaları kazandığınızda bunun için sevinmiyor muydunuz? United, şu anda bir kupa takımı oldu.

Jaime Carragher: "Az önce Ronaldo'nun ligi kazanmak için geri dönmediğini söyledin. O ne için burada?

Roy Keane: "Kupalar! Kupalar!

Jamie Carragher: “United’ın tek amacı bu kupalar mı? Premier Lig olmasa da diğer kupalardan memnun olmak yani.

Roy Keane: "Kesinlikle! Kulüp olarak gerçekçi hedef bu. Takıma, lige ve son iki üç yıla bakın. Önümüzdeki iki ya da üç yıl ligi kazanamayacaklar. Bunu sana şimdiden sana söyleyebilirim.”

Keane, United’ın FA Cup’tan elenmesi hakkında ne dedi?

Keane, United'ın Middlesbrough’ya elenmesinin ardından ITV Sport'a yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Son birkaç iç saha maçında sadece bir gol attılar ve bu gece de sadece bir gol atabildiler.

“United'ın maçı kazanmanın bir yolunu bulmasından bahsediyordum, ama onlar maçı kaybetmenin bir yolunu buldular. Bu iyiye işaret değil.

"United'ı eleştirmek zorundayım. İlk yarı harika bir oyun vardı, ama bir Championship takımıyla oynuyorlardı.

“Kupada, üstelik kendi sahanızda bir Championship takımına kaybetmek, açıkçası çok kötü bir durum.”

Daha fazlası için: