Son dönemde dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın, Arjantinli süperstara olan hayranlığı en yüksek seviyede...

NE OLDU? Garnacho, hem İspanya hem de Arjantin için çifte vatandaşlığa sahip ve hatta İspanyollar için 18 yaş altı üç maçta yer aldı.

Lionel Scaloni tarafından 2022 Dünya Kupası kadrosuna seçilmemesine rağmen Garnacho, Arjantin Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti.

Ve şimdiden Javier Mascherano'nun 20 yaş altı takımı için dört maçta dört gol atmayı başardı.

NE DEDİLER: United'da Cristiano Ronaldo ile birlikte bir buçuk sezon oynamasına rağmen, gençlik koordinatörü Romeo, kanat oyuncusunun Arjantin kaptanı Messi'ye olan sevgisini D Sports Radio'ya açıkladı:

"Garnacho, Arjantin Milli Takımı'nda oynama konusunda ikna oldu.

"Evine girdiğinizde bunu daha iyi anlarsınız, çünkü Garnacho evini Messi'nin fotoğraflarıyla süslediğini görürsünüz."

Madrid'de doğan Garnacho, İspanya için A takımda oynayabilme yeteneğine sahip, ancak Romeo, İspanya ile Garnacho arasında geçen konuşmadan da bahsetti:

"İspanya Milli Takımı'nın menajeri onu aradı ve çok açıktı, Garnacho saygısından cevap verdi, ancak Arjantin için oynamaya karar verdi".

BÜYÜK RESİM: Garnacho, Katar'da forma giymemesine rağmen, bu sezon Erik ten Hag yönetiminde büyük bir yükseliş gösterdi.

Fulham ve West Ham'a karşı hayati goller de dahil olmak üzere Kırmızı Şeytanlar için 29 maçta dokuz gol katkısında bulundu.

18 yaşındaki oyuncu, Pazar günü Southampton ile berabere kaldıktan sonra bir sakatlık yaşadı ve Arjantin'in Panama ve Curacao'ya karşı oynayacağı hazırlık maçlarında kadroda yer alamadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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GARNACHO İÇİN SIRADA NE VAR? Genç oyuncunun en az birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Böylece; United'ın Perşembe günü Betis ile oynayacağı ikinci maçı ve Pazar günü Fulham ile FA Cup çeyrek finalinde oynayacakları maçları kaçıracak.