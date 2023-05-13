Ole Gunnar Solskjaer, Sir Alex Ferguson'dan Critiano Ronaldo hakkında bir telefon aldığını söylerken bazı itiraflarda bulundu.

Solskjaer, Cristiano Ronaldo ile birlikte çalıştı

Ancak ara sıra takımdaki farklı hücum seçeneklerini denemesi krize yol açtı

Ferguson, Ronaldo hakkında söyledikleri için özür diledi

NE OLDU? Ole Gunnar Solskjaer, 2021/22 sezonunun başında Manchester United'daki menajerlik görevine son verilmeden önce Cristiano Ronaldo ile birlikte çalıştı. Norveçli menajer yönetiminde 30 lig maçında 18 gol kaydeden Ronaldo için o dönem Kırmızı Şeytanlar'da işler yolunda gidiyordu. Ancak Solskjaer ara sıra takımdaki farklı hücum seçeneklerini değerlendirip Portekizli yıldızı yedek kulübesinde bıraktı. Bunun üzerine Sir Alex Ferguson, "Her zaman iyi oyuncuları tercih etmelisiniz" sözleriyle Solskjaer'e gönderme yaptı. Manchester United'ın eski menajeri, Sir Alex Ferguson'dan buna dair bir telefon aldığını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Bir etkinlikte konuşan Solskjaer şunları söyledi: "Sir Alex bir keresinde benden ilk kez özür diledi. Ronaldo bir maç yedek kulübesinde başladıktan sonra, 'Her zaman en iyi oyuncularla sahaya çıkmalısınız' açıklamasını yapmıştı. Sir Alex beni aradı ve bunun ne kadar zor bir durum olduğunu bildiği için benden özür diledi."

BÜYÜK RESİM: Solskjaer'in bahsettiği maç, 2 Ekim 2021'de oynanan Everton karşılaşması. Norveçli menajer bu maça Cristiano Ronaldo yerine Edinson Cavani ile başlamıştı.