Manchester United'ın eski menajeri Ole Gunnar Solskjaer kadın futboluna geçiyor

Ole Gunnar Solskjaer, Hege Riise'in ayrılığının ardından Norveç Kadın Milli Takımı'nın başına geçmek için teklif aldığını doğruladı.

Solskjaer kadın futbolu için kolları sıvamıştı

Ama buna henüz hazır olmadığını düşünüyor

Teklif aldığını doğruladı

NE OLDU? Manchester United'ın eski menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Norveç Kadın Milli Futbol Takımı'ndan teklif aldığını ancak buna henüz hazır olmadığını açıkladı. Norveç, Dünya Kupası'nda Japonya'ya karşı aldıkları kötü sonucun ardından FIFA sıralamasında 13. sırada yer alıyor.

NE SÖYLENDİ? NRK'ye konuşan Solskjaer şunları söyledi: "Norveç Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçmek için teklif aldım. Onlarla konuştum, beni istediler. Ama henüz buna hazır değilim."

BÜYÜK RESİM: Kadın futbolu her geçen yıl gelişerek popülerlik kazanırken erkek futboluyla arasındaki etkileşim de yıldan yıla artabilir.

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SIRADA NE VAR? Solskjaer, Kasım 2021'de Manchester United'daki görevine son verilmesinden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı.