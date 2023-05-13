Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer, vatandaşı Haaland'a Manchester United formasını giydirmek istese de başaramadı.

NE OLDU? Manchester United'ın eski patronu, Haaland'ı teknik direktörlük görevini üstlenmeden altı ay önce kulübe tavsiye ettiğini açıkladı.

Ancak kendilerinin onu dinlemeyi reddettiğini söylerken Norveçli forvetin sadece 4 milyon Sterlin'e satıldığını bildirildi.

Ve Kırmızı Şeytanlar, o sırada Norveçli golcüyle sözleşme imzalamayı istemedi.

NE SÖYLEDİLER: The Sun'a konuşan Solskjaer, "Görevi devralmadan yaklaşık altı ay önce United'ı aradım ve Haaland'ı almaları gerektiğini onlara anlattım.

"Ancak onlar, beni bu konuda dinlememeyi seçtiler.

"Haaland için 4 milyon Sterlin vermelerinin yeterli olacağını söylesem de onları ikna edemedim" dedi.

BÜYÜK RESİM: Haaland, daha sonra Red Bull Salzburg'a katıldı ve ardından Borussia Dortmund formasını giyerek adını tüm dünyaya duyurdu.

Norveçli golcünün bir sonraki durağı ise Kırmızı Şeytanlar'ın ezeli rakibi Manchester City oldu.

Bir Premier Lig sezonunda atılan en çok gol rekorunu kıran Haaland, şu anda City adına tüm müsabakalarda 47 maçta 51 gol kaydetmeyi başardı.

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MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Şu anda lig tablosunda Liverpool'un bir puan üzerinde dördüncü sırada olan Erik ten Hag'ın ekibi United, Cumartesi günü Premier Lig'de Wolves ile karşılaşacak.