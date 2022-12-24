Dünya Kupası'nın son düdüğünün ardından sahaya giren Nusret'e yönelik tepkiler sürüyor.

Nusret Gökçe, dünyanın tanıdığı adıyla 'Salt Bae' Dünya Kupası'nda oynanan Fransa - Arjantin maçının son düdüğünün ardından soluğu sahanın içinde aldı.

Futbolcularla fotoğraf çektiren Nusret'in hareketleri, dünya basınında bir süre gündemden düşmedi ve genellikle eleştirilerin odağındaydı.

Dünya Kupası'na dokunması ve futbolculara çok fazla yaklaşması, izleyenler tarafından hayretle karşılandı.

Nusret ayrıca, FIFA kurallarına göre kesinlikle yasak olmasına rağmen Dünya Kupası'nı tutarken görüldü.

Ve Manchester United'ın eski kalecisi Ben Foster, YouTube kanalı The Cycling GK'da Nusret'e öfke kustu.

Ne söylendi?

Ben Foster, "Dünya Kupası'nın galibi, salak Nusret olmalı. Tuzlu adamı biliyorsunuz. Maç bittikten hemen sonra sahaya girdi ve etrafta dolaştı.

"Korkunç, herkesi aşağılıyor ve Martinez'in kolunu tutmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nı alıp, eliyle tuz döküyormuş gibi kendisiyle klasikleşen hareketini yapıyor. Ahh, korkunç!

"Ama hepsinden kötüsü, Messi ile fotoğraf çektirme çabası... Onun kolunu tutuyor ve Messi tamam dediği halde ısrar edip bir anda fotoğraf çektiriyor.

"Messi bu duruma çok kızdı ve Nusret'e vücut diliyle, 'Bırak beni, seni küçük sinsi!' dedi resmen. Salt Bae; fiyatların fahiş, bifteğin ortalama ve sen tam bir sinsisin!" diyerek öfke dolu bir yorumda bulundu.

Dünya çapında ününü artıran Nusret, birçok taraftardan nefret dolu youmlar aldı.