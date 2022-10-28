NE OLDU? Etrafında kimse yokken Antony, bir daire çizerek ilginç bir harekette bulundu.

Bunun üzerine, o anlarda kafasını sallayan Erik ten Hag'ın sinirleri bozuldu ve daha sonra futbolcusunu oyundan aldı.

Manchester United'ın yıldızı Scholes da benzer bir şekilde tepki verdi.

Brezilyalı oyuncunun kötü performansına rağmen, Kırmızı Şeytanlar yine de zafere ulaştı.

NE DEDİLER: Scholes BT Sport'a "Ne yaptığını bilmiyorum" dedi.

"Bu çok saçma. Resmen gösteriş yapıyor.

"Yaptığı hareketle kimseyi eğlendirmiyor."

United efsanesi, bu sözleriyle oyuncunun yaptığı hareketin son derece 'yersiz' olduğunu da vurguladı.

Oyuncunun yaptığı hareketler sosyal medyada ise 'rezillik' olarak değerlendirildi.

BÜYÜK RESİM: Antony, United ile inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı ve bazı önemli goller atarken özellikle Avrupa Ligi'nde zaman zaman mücadele etti.

Yaz transfer döneminde, 95 milyon Euro ödenerek büyük umutlarla Ajax'tan İngiliz devine katıldı.

BİR FOTOĞRAFTA: