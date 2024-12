Manchester United'ın efsanesi, Kenan Yıldız'a hayranlığını küfürsüz dile getiremedi!

Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız, Manchester City'ye karşı sergilediği performansla futbol dünyasının dikkatini çekti.

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, Manchester City karşısında 2-0’lık galibiyetle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi maçında muhteşem bir performans sergiledi ve futbol dünyasına adını duyurdu. 19 yaşındaki Türkiye oyuncu, yaratıcı oyun tarzı ve etkili şutlarıyla İngiliz futbol otorit övgüsünü kazandı.

Juventus’un City zaferi

Çarşamba akşamı Allianz Stadyumu’nda oynanan maçta Juventus, güçlü rakibi Manchester City’yi etkileyici bir oyunla mağlup etti. Golleri Dusan Vlahovic ve Weston McKennie atarken, kaleci Michele Di Gregorio ve Federico Gatti’nin savunmadaki katkıları dikkat çekti. Ancak en çok öne çıkan isim Kenan Yıldız oldu.

Kenan, özellikle orta sahadaki yaratıcılığı ve uzaktan şut denemeleriyle fark yarattı. Bu performansı, eski Manchester United oyuncusu Paul Scholes’un dikkatini çekti. Scholes, Instagram hesabında “Who the f*** is this Yildiz?” yazısıyla birlikte alkış emojileri paylaşarak genç oyuncunun performansını takdir etti.

Kenan Yıldız’ın yükselişi

Bayern Münih altyapısında yetişen ve 2023 yılında Juventus’a katılan Yıldız, genç yaşına rağmen Juventus formasıyla 50’den fazla resmi maça çıktı. Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Kenan Yıldız, altı maçın tamamında forma giydi ve bir gol, bir asistlik katkı sağladı.

Juventus’un genç yıldızı, Türkiye Milli Takımı'nda da dikkat çekici bir performans sergileyerek gelecekte büyük başarılara imza atabileceğini gösteriyor.