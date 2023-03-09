Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi, Portekizli süperstarın iş ahlakına olan hayranlığını vurguluyor.

NE OLDU? Messi-Ronaldo rekabeti, Messi'nin Katar 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonu olmasıyla başka bir boyuta ulaştı.

Dünya genelindeki birçok futbolsever, bu başarı üzerine Arjantinli süperstarı bir numaraya koydular.

Ancak Ronaldo'nun Manchester United'dan eski takım arkadaşı Evra, küresel rekabete farklı bir bakış açısı getiriyor.

Evra; Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo'nun tüm zamanların en iyileri listesinde Messi'nin üzerinde görülmesi gerektiğine inanıyor.

NE DEDİLER: United efsanesi, Rio Ferdinand'ın YouTube kanalı FIVE'a şunları söyledi:

"Neden her seferinde Ronaldo dediğimi açıklamak istiyorum. Kardeşimiz olduğu için değil, iş ahlakına aşık olduğum için onu 1 numarada görüyorum.

"Tanrı, Messi'ye yetenek verdi, ama Cristiano bunun için çalışmak zorundaydı. Ronaldo'nun da yeteneği var, fakat çalışmak da zorunda.

"Messi, Ronaldo kadar iş ahlakı olsaydı 15 Ballon d'Or kazanırdı. Çok çalışan insanlara aşığım, bu yüzden Ronaldo'yu Messi'ye tercih ediyorum."

BÜYÜK RESİM: Arjantin'i Katar'da üçüncü dünya şampiyonluğuna taşıdıktan sonra, Messi'nin sekizinci Ballon d'Or'u kazanması bekleniyor.

35 yaşındaki oyuncu, 2022'de FIFA En İyiler Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi, ancak bu sezon PSG formasıyla Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenmekten kurtulamadı.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo ise bu ödül için favoriler arasında gösterilmiyor.

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MESSI & RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde Çarşamba akşamı Al-Ittihad'a karşı Al-Nassr adına mücadele edecek.

Messi ise Cumartesi günü Ligue 1'de Brest'e karşı oynayacakları maçta PSG formasıyla sahada olacak.