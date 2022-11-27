Manchester United'ın efsane oyuncularından David Beckham, Manchester United'ı satın almak için bir konsorsiyumla birlikte harekete geçti

Efsane oyuncu, en büyük hayallerinden birisini gerçekleştirmeye çok yakın...

NE OLDU? İngiltere'nin eski kaptanı Beckham, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Old Trafford'un gençlik sisteminden çıkan efsanevi '92 Sınıfı'nın bir üyesiydi.

2003'te Real Madrid için United'dan ayrılan efsanevi 7 numara, şu anda MLS ekibi Inter Miami'nin ortak sahibi, ancak Manchester'daki eski takım arkadaşının onun hakkında çok önemli bir iddiası oldu.

NE SÖYLEDİLER: United'ın eski defans oyuncusu Ferdinand, Vibe with Five YouTube kanalına şunları anlattı:

“Beckham bir konsorsiyumla gelecek. Dün gece maçta Beckham'ı gördüm, İngiltere maçına gittim ve yan yana oturduk.

"Güzel kokuyordu, güzel görünüyordu. Normalde olduğu gibi harika görünüyordu. Ama 10 milyar Dolar değerinde görünmüyordu!

"Fakat Beckham gibi birinden bahsediyoruz. O, Inter Miami'nin bir parçası ve yalnız gelmeyecek. Bu onun parası değil.

"Elini cebine sokan o değil. Beckham, bir konsorsiyumla Manchester'a gelecek. Gidip böyle bir anlaşmayı yürütme yeteneğine sahip, ekonomik durumu çok iyi olan insanlarla beraber gelecek.

"Bir bedel belirlenebileceğini düşünüyorum. Numaranız varsa ve üretebiliyorsanız, olay bir şekilde çözülür."

BÜYÜK RESİM: Beckham'ın United için bir çıkarma yapması beklenirken en büyük hayallerinden birisini gerçekleştirmek için her yolu deneyeceği vurgulanıyor.

Glazers, The Raine Group'un finansal danışman olarak görev yapmasıyla "stratejik alternatifleri keşfetme" isteklerini doğruladı.

Bir yatırımın parçası olarak veya kulübün tamamen devralınması için birkaç ilgili taraf şimdiden tartışılıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Amerikalıların görev süreleri boyunca eleştirilere maruz kalmasıyla Glazers'ın United'da mülkiyet değişikliği ile ilgili herhangi bir tartışmada 6-8 milyar £ (7-10 milyar $) talep edeceği öne sürülüyor.

Bu nedenle bu sürecin biraz uzun süreceği belirtiliyor.