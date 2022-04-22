Fabio Miretti: 'İtalyan De Bruyne' olmayı hedefleyen Juventus'un genç harikası

İtalyan futbolu şu anda garip bir yerde.

Son Avrupa şampiyonu olmalarına rağmen üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kaçırdılar.

Kulüp düzeyinde İtalya, Avrupa'nın en iyi beş ligi arasında gösterilse de son üç sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ulaşan tek bir takım – Atalanta – var.

Bu nedenle, ülkenin dört bir yanındaki taraftarlar, yeni nesil İtalyan futbolcuların hem milli takımı hem de kulüplerini oyunun zirvesine geri götürmeye yardımcı olabileceğinden umutlu.

Alt yaş kategorilerindeki başarılar kimi zaman yanıltıcı olsa da, 2022'de şu ana kadar bazı cesaret verici işaretler var.

İtalya, yaklaşmakta olan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na kolaylıkla katılma hakkı kazandı ve turnuvanın favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu arada Juventus, kurulduğu 2013 yılından bu yana UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen ikinci İtalyan takımı oldu ve finalde yer almak için Nyon'da Benfica ile karşılaşacak.

Orta saha oyuncusu Fabio Miretti ise heyecan verici bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

18 yaşındaki oyuncu 11 yıldır Juventus'ta. Bu sezon ilk maçına çıktıktan sonra Miretti'nin Allianz Stadyumu'nda bir yıldız olabileceğine dair gerçek bir inanç var.

Gençlik Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u 2-0 yendikleri sırada Juve'nin açılış golünü atan oydu ve aynı zamanda İtalya'nın üç elit tur eleme maçından ikisinde de gol atarak Avrupa Şampiyonası'ndaki yerini aldı.

Bu tür başarılı aksiyonlar, başarılı olmak için zaten bir zihniyete sahip olduğunu ve futbol idolü Kevin De Bruyne'in ayak izlerini takip ettiğini gösteriyor.

Tuttosport'a Manchester City yıldızını anlatırken Miretti, "Beni etkileyen şey tekniği ve aynı zamanda vizyonudur" dedi.

"Topu nereye atacağını her zaman biliyor. O bir şampiyon, her yönüyle tam bir orta saha oyuncusu."

Miretti, kendi oyununda kesinlikle aynı özelliklerin çoğunu sergiliyor. Genç oyuncunun en rahat hissettiği pozisyon bir orta saha üçlüsü veya baklava dizilişinde 8 numara.

Can @JuventusFCYouth produce more of these slick moves in Friday's semi-final with Benfica?



Watch #UYL action on https://t.co/9QkhwHwkXF 📺 — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 21, 2022

Juventus U19 menajeri Andrea Bonatti Tuttosport'a verdiği demeçte, "Miretti muazzam bir futbol zekasına, mükemmel teknik niteliklere sahip. Hem yoğunluk hem de dayanıklılık açısından sahayı nasıl kullandığı konusunda çok gelişti."

"Yaratıcılığı, golleri var ve soyunma odasında olumlu bir etkisi var. Takım arkadaşlarının gol atmasına ve kazanmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor."

Miretti, Torino'dan yaklaşık 60 kilometre (37 mil) uzakta Cuneo için oynarken 2011 yılında Juventus'a katıldı.

Torino da genç oyuncuyu akademilerine kaydettirmeye hevesliydi ancak Juve'yi seçti. Çünkü kendisine Pavel Nedved'i örnek alıyordu. Öyle ki küçükken saçlarını onun gibi kestirmşti.

Çeşitli yaş gruplarında parlamaya devam etti ve 17 yaş altı takımında oynadığı 17 maçta 16 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

O zamandan beri, İtalyan futbolunun üçüncü kademesinde oynayan Juventus 23 yaş altı için düzenli olarak oynadı ve Primavera (U19'lar) takımında kaptan oldu. Bu sezon şu ana kadar Serie C'de üç gol ve dört asist yaptı.

Sezon öncesi ilk kez Massimiliano Allegri'nin dikkatini çeken Miretti, A takımındaki ilk maçına Aralık ayında Juve'nin Şampiyonlar Ligi'nde Malmö'ye karşı kazandığı maçın son dakikalarında yedek kulübesinden gelerek çıktı.

Bunu Mart ayında Serie A'daki ilk maçıyla takip etti ve sezonun son haftalarında Weston McKennie, Denis Zakaria ve Arthur Melo'nun sakatlıkları nedeniyle daha fazla şans bulması bekleniyor.

Herhangi bir orta saha rolü oynayabilen Miretti, A takımın bir parçası olarak antrenman yaparken Manuel Locatelli'den tavsiye alıyor ve bu ikilinin bir gün Juventus orta sahasını devralacağı konusunda umut var.

Miretti'nin çocukluk kulübüne olan bağlılığı, Ocak ayında kendisini 2026'ya kadar Juventus ile tutacak yeni bir sözleşme imzaladığında kanıtlandı. Sırayla Bundesliga, Premier Lig ve Ligue 1'deki kulüplerin onu transfer etme umutlarını sona erdirdi.

Diğer Serie A kulüpleri de Miretti'nin potansiyel durumu hakkında bilgi almak için Juve'ye ulaştı. Ancak Juventus, akademilerinin değerli oyuncularından birinin kiralık veya kalıcı olarak ayrılmasına henüz hazır değil.

Bunun yerine, önümüzdeki günlerde onları Gençlik Ligi zaferine götürebileceğinden umutlular.

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