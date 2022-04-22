“Yedi yıl önce iklim krizi hakkında konuşmaya başladığımda insanlar bana gülüyordu; anlamadılar,” diyor Sampdoria orta saha oyuncusu Morten Thorsby GOAL'e

"Şimdi, insanların daha fazla anladığını ve harekete geçmemiz gerektiğini anlamaya başladığını hissediyorum."

Futbol bu çevresel acil duruma tepki vermek için çok yavaştı. Ancak iklim değişikliğinin etkilerinin tüm gezegende hissedilmesiyle nihayet harekete geçmeye başladı.

Thorby, "Futbol, uzun zamandır çevremizde olup bitenlerin dışında var olan bir şey olarak görülüyor" diyor.

"Ama bence futbol hepimizin büyük sorunları olacağını anlamaya başlıyor. Futbol, çalışmayan bir dünyadan etkilenecek.

"Bir iklim felaketinde veya iklim krizini çözmediğimiz bir gelecekte, futbolun bugün olduğu gibi büyük sorunları olacağına inanıyorum."

Dünyanın her yerindeki gençler üzerinde geniş etkisi olan futbol, ırkçılık ve eşitsizlik gibi büyük sosyal sorunlara yönelik tutumları değiştirmede olumlu bir rol oynayabileceğini geçmişte kanıtlamıştır.

Thorsby, bu nedenle, daha fazla oyuncu, kulüp ve menajer konu hakkında konuşursa, iklim değişikliğinde de benzer bir şeyin olabileceği konusunda iyimser.

"Baştan sona olacak" diye ekliyor. "UEFA ve FIFA, ancak bunun futbol topluluğu arasında büyüyen bir sorun olduğunu gördüklerinde değişecek.

"Sonra taraftarlara bakıyoruz. Süper Lig'i nasıl durdurduklarına baktığınızda, büyük bir etkiye sahip olduklarını görüyoruz. Bir fark yaratabilirler çünkü taraftarlar olmadan futbol bir hiçtir.

"Taraftarların ilgilenmeye başlamasını sağlamalıyız ve bunu, bu mesajı yaymak için futbolcuları ve kulüpleri kullanarak yapmalıyız. Bunu yapacak platformları var ve oyunu gerçekten değiştirmek için hayran kitlesini etkileme olanağına sahipler.

"Futbol, taraftarların ne olmak istediğine karar verdiği bir oyundur. Taraftarlar ne tür bir futbol istediklerine karar verirler. Taraftarlar çevre dostu bir futbol istiyorsa, birlikte bunu başarabiliriz."

We are all living through these extraordinary times. By making the right decisions the next 10 years, we can create a rich, thriving and sustainable future for ourself and all life on earth. This is a game we can not afford to lose. #WePlayGreen pic.twitter.com/qy46i5KXSg — Morten Thorsby (@mortenthorsby) May 4, 2021

Thorsby farkındalık yaratmak için elinden geleni yapıyor. Küresel ısınmayı iki santigrat derecenin "çok altında" tutma hedefine dikkat çekmek için Sampdoria'nın 2 numaralı formasını giyiyor.

Ayrıca, daha sürdürülebilir tutumlar ve eylemler yaratmayı amaçlayan çevreci bir futbol hareketi olan We Play Green'i başlattıktan sonra iklim aktivizmi nedeniyle 2021'de FIFPRO Başarı Ödülü'nü kazandı.

Hollanda kulübü Heerenveen'de oyuncu olduğundan beri kampanyalar yürüten 25 yaşındaki oyuncu, gezegeni daha iyi korumak için herkesin bir fark yaratabileceğini söylüyor.

"Sadece kendi karbon ayak izinizi değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda çevrenizdeki insanların düşünme şeklini de değiştireceksiniz. Kendi kişisel yaşamlarımızda yapmaya başlayabileceğimiz o kadar çok şey var ki" diyor.

"İnsanlar değişmeyi sadece kendinizi değiştiren bir şey olarak düşünürler ama bu aile ve arkadaşlar gibi çevrenizdeki tüm insanları değiştirir.

"Yeni eylemler uygulamak - belki farklı yemeye başlamak, daha fazla vegan yemek, elektrikli araba kullanmak veya seyahat etmenin başka yollarını bulmak gibi - günlük hayatımızda yapabileceğimiz tüm bu şeyler aslında çevremizdeki insanların davranışlarını değiştiriyor."

Thorsby'nin şimdiki hedefi, futbolun iklim değişikliğiyle uğraşma biçiminde devrim yaratma umuduyla diğer oyuncuları, kulüpleri ve yönetim organlarını bir araya getirmek.

FIFA ve UEFA, futbolun 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 50 azaltma ve 2040 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma küresel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı taahhüt etti.

Thorsby, "Futbolcuların bir şeyler yapmak istediğine inanıyorum, ancak bu karmaşık bir sorun."

"Değişim görmemiz gereken bir aşamadayız ve UEFA konuşmaya başladı. FIFA masaya bir şeyler getirmeye başladı.

"Ancak sürdürülebilirlik ve diğer şeyler futbolun stratejisinin ve iş modelinin temel bir parçası haline gelene kadar bunun bir etkisi olacağına inanmıyorum. Aksi takdirde, her zaman sonradan düşünülecek."

Tanınmış futbolcular da önemli bir rol oynayabilir, ancak Thorsby, bazılarının sorunu çözmek için yeterli donanıma sahip olmadığını veya ikiyüzlülükle suçlanmaktan korktuğunu anlıyor.

Ne de olsa, birçok futbolcu maçlar için dünyanın her yerine seyahat ediyor veya sponsorluk anlaşmalarıyla tehlikeye giriyor, ancak bunun onları özgürce konuşmaktan alıkoymaması gerektiğini söylüyor.

Thorsby, "Bu hassas bir konu ve bu sorunu yaşayan oyuncuları anlıyorum," diye itiraf ediyor. "Ama mümkün olduğunca fazlasını yapmaya çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

"Futbolcular, 'Mükemmel olmadığım için konuşamıyorum. Uçuyorum ve tüm bunları yanlış yapıyorum' diye hissedebilirdi.

"Ama kimse mükemmel değil ve biz de kimseden mükemmel olmasını istemiyoruz. Sadece gelişmeyi, daha iyi olmayı istemelisin.

"2050'de sıfır karbon emisyonunda olmalıyız - yarın değil. Gelişmek, değişmek için zamanımız var, bu yüzden bu oyuncularla konuştuğumda temel mesajım bu.

"My commitment to the environment is the rent I pay for living on this planet."



Morten #Thorsby's thoughts on National Tree🌲 Day in #Italy 🇮🇹. Words we should all heed. pic.twitter.com/WEh1NOdN6S — #WeStandForPeace 🕊️ (@sampdoria_en) November 21, 2020

"Bunu bir sorun olarak anlamaları ve bunu duyurmak istemeleri, bu mesajı gerçekten oraya iletmek için önemlidir.

Thorsby, Norveç başbakanı, İtalyan çevre bakanı ve Yeşil Anlaşma ve ilk Avrupa İklim Yasası üzerindeki çalışmalara öncülük eden Avrupa Komisyonu'ndan Frans Timmermans ile görüştü.

Ayrıca Cenova'daki plastik koleksiyonlarına katıldı. Tatil günlerinde kuzey İtalya'nın dağlarında Akdeniz'in üzerinde yürüyüş yapmak, tam olarak neyi korumaya çalıştığını hatırlatıyor.

“Bu tür anlardan enerji alıyorum” diyor. "Doğayla birlikteyken, uğruna savaşmaya değer bir şeyin güzelliğini ve yakınlığını görüyorum.

"İçinde yaşadığımız dünya inanılmaz. Doğanın bize sunduğu şey olağanüstü. Bence insanlar gerçekten farkında olsalar ve bu güzelliği görselerdi, ona çok daha iyi bakarlardı.

"Sanırım bu bağlantıyı kaybettik. Bu yüzden, bizi doğayla yeniden birleştirmeyi gerçekten denemek istiyorum."

Thorsby, futbolun iklim değişikliği üzerinde oynayabileceği rolün nihayet görülmesine yardımcı oluyor. Artık kimse ona gülmüyor, bu başlı başına bir ilerleme göstergesi.