Manchester United'ın yeni transferi Rasmus Hojlund, yeni takımının efsanelerinden olan Ronaldo'ya değindi.

NE OLDU? Hojlund, Atalanta'dan United'a 72 milyon sterlin (92 milyon dolar) transferini beş yıllık bir anlaşma ile Cumartesi günü tamamladı.

Pazar günü Old Trafford'da Fransız ekibi Lens'i 3-1 yendikleri maçtan önce tanıtıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın yeni golcüsü, United'ın eski süperstarı Ronaldo'dan ilham aldığını ve yeni takımındaki hedeflerinden bahsetti.

NE DEDİLER: Premier Lig devi için 346 maçta 145 gol atan Portekizli oyuncuya nitelikleri veya zihniyeti nedeniyle hayran olup olmadığı sorulduğunda Hojlund, United'ın web sitesine şunları söyledi:

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"Kesinlikle onun zihniyetine çok büyük saygı duyuyorum ve bu yüzden, en iyilerden birisi. Zor bir çocukluk geçirdi, hep en iyisi olmak istedi. Hatta bunu çok erken ortaya koydu.

Bu zihniyeti seviyorum. Bunu ortaya koydu ve en iyisi olmak istediğini söyledi ve ben de aynı zihniyete sahibim. Dünyanın en iyilerinden olarak en iyi oyunumu ortaya koymak istiyorum."

Kulübe geldikten sonra Hojlund şunları ekledi: "Biraz gerçeküstü, çok fazla yıldız var ama evet, artık o takımın bir parçasıyım. Onların sadece insan olduklarının farkındayım ve oynamak için sabırsızlanıyorum."

BÜYÜK RESİM: Hojlund, United'ın gelecek sezon tüm kupalarda rekabet etmesi için yeni gol silahı olacak.

Mason Mount'ın Chelsea'den 55 milyon £ (70 milyon $) ve Inter kalecisi Andre Onana'nın 47 milyon £ (60 milyon $) karşılığında gelmesinden sonra kulübün bu yaz yapılan üçüncü büyük transferi oldu.

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SIRADA NE VAR? United, Premier Lig sezonuna 14 Ağustos Pazartesi günü Wolves karşısında başlıyor, ancak 20 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmada oynayamayacak.

Genç forvet, Atalanta'da yaşadığı küçük bir sakatlığın ardından iyileşme sürecinde ve United, oynamaya hazır hale gelmesinin muhtemelen birkaç hafta süreceğini açıkladı.