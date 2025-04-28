Manchester United ile Atalanta arasında 105 milyon euroluk takas

Rasmus Hojlund'a eski kulübü Atalanta BC tarafından Manchester United'dan olası bir kaçış yolu sunulabileceği bildirildi.

22 yaşındaki Danimarkalı forvet, Atalanta'da sadece bir sezon geçirdikten sonra 2023 yazında 72 milyon sterlin karşılığında Old Trafford'a transfer olmuştu. İtalyan ekibinde çıktığı 34 maçta 10 gol atan Hojlund, Manchester United'da ise beklenen başarıyı gösteremedi ve bu sezon 46 maçta sadece dokuz gol kaydetti. Premier Lig'de ise 29 maçta dört gol atmayı başarabildi.

Hojlund'un sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, Ruben Amorim'in teknik direktörlüğünde geleceğinin belirsiz olduğu ve bu yaz takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Manchester United, bu yaz Atalanta'nın yıldız ismi Ademola Lookman için yapılacak bir takas anlaşmasında Hojlund'u kullanmayı düşünüyor. Hojlund'un, Atalanta taraftarları arasında hâlâ çok sevildiği ve Serie A ekibinin Danimarkalı oyuncuyu geri getirme konusunda istekli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Almanya'dan da Hojlund'a ilgi olduğu ifade edilirken, genç forvetin Atalanta'ya dönmeye sıcak baktığı ve temsilcileriyle temasa geçildiği bildirildi.

Lookman Atalanta'da parladı

Manchester United'ın Lookman için Hojlund artı bir miktar nakit teklif edip etmeyeceği ise henüz net değil. Lookman'ın daha önce 65 milyon euro (55,3 milyon sterlin) değer biçildiği biliniyor.

27 yaşındaki Ademola Lookman, kariyerine Charlton Athletic'te başladı ve ardından Everton, RB Leipzig, Fulham ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Son üç sezondur ise Atalanta'da görev yapıyor.

Bu sezon Atalanta formasıyla 37 maçta 18 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Lookman, Serie A'daki toplam 115 maçında 50 gol ve 24 asistlik katkı yaptı. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi finalinde yaptığı hat-trick ile adından söz ettiren Nijeryalı oyuncunun, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği ve Manchester United'a transferin kendisi için cazip bir seçenek olabileceği belirtiliyor.

Ancak, Manchester United'ın gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama ihtimali, Lookman'ın bu transfer konusundaki tutumunu etkileyebilir.