Manchester United'ı Old Trafford'da deviren Galatasaray için İngiliz basını ne söyledi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup ederken bu zafer İngiltere basınında nasıl yer aldı?

Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 yendi

Old Trafford'da unutulmaz bir maç yaşandı

Peki İngiliz basını ne söyledi?

NE OLDU? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup etti. Casemiro'nun 77. dakikada kırmızı kart gördüğü ve Mauro Icardi'nin penaltı kaçırdığı maçta unutulmaz bir gece yaşandı.

İNGİLİZ BASINI NE SÖYLEDİ? TNT Sports bu zaferi sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı: "Beş yılda Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet, 17 maçta Şampiyonlar Ligi'nde ilk deplasman galibiyeti, Galatasaray için Old Trafford'da inanılmaz bir gece."

Independent gazetesi 1993'te Galatasaray deplasmanına gelen Manchester United'ın "Welcome to Hell" sloganıyla karşılanmasını hatırlatarak, 30 yıl sonra yaşanan hezimeti yorumladı: "Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da."

GOAL: Galatasaray, Manchester United'ın arka bahçesinde partiledi! Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Old Trafford'da eğlendiler

Sky Sports'un internet sitesinde şunlar söylendi: "Hojlund'un golü Manchester United için olumlu bir tablo ortaya çıkarmış olsa da beraberlik golleriyle bu tamamen değişti. Ten Hag kulübede süngüsü düşmüş bir görüntü çizdi. Icardi'nin son golü ise Galatasaray taraftarlarını çılgın bir sevince, ev sahibi taraftarı ise mutsuz sona doğru sürükledi"

Guardian gazetesi ise Manchester'ın yaşadığı kötü gidişatın durdurulamadığını dile getirdi: "Galatasaray mağlubiyetiyle Manchester United'ın ızdırabı devam ediyor. Erik ten Hag'ın oyuncuları taraftarın umudunu arada bir canlandırsa da sonuç değişmedi. Manchester United bugünlerde nasıl savunma yapılmayacağının dersini veriyor. Hojlund skoru 2-1 yaptığında Manchester tamamen kontrol sahibiydi, ancak bu hiçbir işe yaramadığı gibi beraberlik golünden sonra yaşanan şokun dozunu artırdı."

BÜYÜK RESİM: Manchester United bu sezon çıktığı ilk 10 maçın 6'sını kaybetti. Premier Lig puan tablosunun 10. sırasında yer alıyorlar ve UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son sıradalar.

SIRADA NE VAR? Erik ten Hag'ın öğrencileri, bir sonraki maçlarını 7 Ekim'de Premier Lig'de Brentford'a karşı oynayacaklar ve kötü giden şanslarını çevirmeye çalışacaklar.