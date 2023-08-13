Manchester United, Harry Maguire'ın yerini Bayern Münih'in yıldızıyla dolduracak

Manchester United'ın Harry Maguire'ın yerini Benjamin Pavard ile doldurmak için Bayern Münih ile temasa geçtiği söyleniyor.

Maguire, West Ham'a imza atmaya hazırlanıyor

Pavard, Bayern'den ayrılmak istiyor

Alman ekibi transfere pek sıcak bakmıyor

NE OLDU? Harry Maguire, henüz resmiyet kazanmasa da West Ham United yolunda. Transferin resmiyete kavuşması yaklaşırken Manchester United gözünü Bayern Münih'in savunmacısı Benjamin Pavard'a çevirdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig ekibi bu hamleyi bitirmek için Bundesliga ekibiyle temasa geçti. Ancak Bayern Münih anlaşmaya pek sıcak bakmıyor.

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih'in sağ beki Pavard'ın sözleşmesi 2024'te sona eriyor ve takımdan ayrılmaya istekli.

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DAHA FAZLASI: Stoper pozisyonunda da oynayabilen Pavard'ı Manchester United menajeri Erik ten Hag'ın beğendiği söyleniyor. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Pavard'ı kadroya katmak isteyen Manchester United bu hamleyi uyguna bitirmeyi umacak.

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