Kırmızı Şeytanlar, Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

NE OLDU? Güney Koreli oyuncu, 2022-23 sezonu sırasında İtalya'da Serie A şampiyonluk başarısının tadını çıkarırken aynı zamanda Katar'daki Dünya Kupası finallerinde de dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, artık Avrupa devlerinin radarına girdi.

Napoli'de sadece bir sezon geçirmesine rağmen, astronomik bir ücret karşılığında Premier Lig'in yolunu tutması oldukça muhtemel görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Kim'in sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 45 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğu belirtiliyor.

Napoli herhangi bir satıştan önemli bir kâr elde etmek isterken Güney Koreli stoperi için gelebilecek teklifleri dinlemeye hazırlar.

VE DAHA FAZLASI: Corriere dello Sport, Premier Lig devi Manchester United'ın, Kim'i ısrarlı bir şekilde istediğini aktarırken Kırmızı Şeytanlar'ın Güney Koreli stoperi transfer etmenin formülünü bulduğunu yazdı.

United, yaz transfer döneminin başladığı ilk günlerde Kim'in serbest kalma maddesi etkinleşmeden 60 milyon Euro'luk bir teklif yaparak bu transferi bitirecek.

Böylece Napoli ile masaya oturup en kısa sürede Fenerbahçe'nin eski yıldızını Old Trafford'a götürecekler.

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SIRADA NE VAR? United aynı zamanda Napoli'nin forvet oyuncusu Victor Osimhen ile de yoğun bir şekilde ilgileniyor.

Nijeryalı golcü bu sezon 27 gol atarken Kırmızı Şeytanlar'ın kadrosunu genişletmek isteyen Erik ten Hag'ın rüyalarını süslüyor.

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen United, hem Kim Min-Jae hem de Osimhen'i kadrosuna katarak iddialı bir takım oluşturmanın planlarını yapıyor.

Manchester United'ın Kim Min-Jae ve Victor Osimhen için toplamda 200 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı belirtiliyor.