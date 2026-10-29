Manchester United, ocak ayındaki kış transfer döneminde hücum hattını güçlendirme arayışı kapsamında, İngiltere Milli Takımı forvetlerinden biriyle anlaşma imkânını değerlendiriyor.

Söz konusu isim, Leeds United forveti Dominic Calvert-Lewin, ancak İngiliz "Daily Mail Sport" gazetesi, iki kulüp arasındaki şiddetli rekabet nedeniyle transferin tamamlanmasının zor olacağı görüşünde.

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Lewin, Everton'daki sakatlıklarla dolu son dönemin ardından 2025 yazında bonservissiz olarak katıldığı Leeds United ile kariyerini yeniden canlandırdı.

29 yaşındaki oyuncu, Leeds forması altında 49 maçta 20 gol kaydetti; bunlardan beşini bu sezonun başındaki on maçta attı. Ayrıca ayın başlarında iki takım arasındaki karşılaşmanın 1-1 berabere sonuçlandığı maçta Manchester United filelerini havalandırdı.

Ortaya koyduğu performanslar, son uluslararası ara döneminde İngiltere Milli Takımı'na davet edilmesini sağladı ve böylece milli takımdan beş yıl süren uzaklığına son verdi.

Calvert-Lewin, Leeds forması altında Premier Lig'de 43 maça çıktı; bunların 38'ine ilk 11'de başladı ve kulüple 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

United'ın krizi

Manchester United, Benjamin Sesko'nun bacağındaki sakatlık nedeniyle en az ocak ayına kadar sahalardan uzak kalmasının ardından hazır bir gerçek forvetten yoksun kalmasıyla birlikte, hücum krizine bir çözüm arıyor.

Teknik direktör Michael Carrick, Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'ye olan güveninin azalmasının ardından kanat oyuncusu Bryan Mbeumo'yu gerçek forvet pozisyonunda görevlendirdi; oyuncu, tüm kulvarlardaki son beş maça bu pozisyonda başladı.

Manchester United ile Leeds United arasındaki tarihî rekabet, geçtiğimiz yaz kaleci Karl Darlow'un, 2004'teki Alan Smith'ten bu yana Leeds'ten Manchester United'a transfer olan ilk oyuncu olmasıyla açıkça ortaya çıkmıştı.

Leeds, Darlow'un sözleşmesinin bitimiyle ayrılışını duyurduğu açıklamasında Manchester United'a atıfta bulunmayı reddetti ve yalnızca oyuncunun "farklı bir meydan okumayı keşfetmek istediğini" söylemekle yetindi.

Eric Cantona ve Rio Ferdinand, Leeds United'dan Manchester United'a transfer olan ve iki kulübün tarihine damga vuran anlaşmalarla en öne çıkan isimler arasında yer alıyor.