Manchester United, Erling Haaland'ı Liverpool maçında izledi
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Manchester United, yeni golcüsünü arıyor.
Sky Sports, United'ın Red Bull Salzburg'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı izlemesi için Liverpool maçında bir gözlemcisini görevlendirdiğini duyurdu.
Salzburg'un 2-0 kaybedip Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmada Haaland da bu sezon ilk defa bir grup maçında gol atamadı.
Haberde United'ın baş gözlemcisi Marcel Bout'un yanı sıra 39 Avrupa kulübünün gözlemcisinin de Salzburg - Liverpool maçını takip ettiği bilgisi verildi.