NE OLDU? Rooney, eski takım arkadaşı Ronaldo'nun yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybettikten sonra Old Trafford'da sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

Ronaldo, bu sezon şimdiye kadar sadece bir Premier Lig maçına ilk 11'de başladı.

Ve Rooney, 37 yaşındaki Portekizli süperstarın yedek kulübesinde oturmasının zor olacağını düşünüyor.

NE DEDİLER: İngiliz efsane, eski takım arkadaşı hakkında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Cristiano... O ve Messi, oyunu oynayan en büyük oyunculardan ikisi, ama sonuçta zaman geçiyor.

"Ronaldo, artık 22-23 yaşlarında değil. O eski halinden eser yok şimdi. Onun için zor bir durum.

"Onu tanıyorum ve yedek kulübesine oturmasının ne kadar zor olacağını biliyorum.

"Sabırlı kalırsa eminim ki şansı gelecek ve o zaman yeniden bir şeyler yapmaya çalışacak."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, yaz transfer döneminde Old Trafford'dan ayrılmak istediğini, ancak bir çıkış yolu bulamadığını açıkça belirtti.

Ten Hag, yıldız oyuncusunun oynayamadığı için "sinirlendiğini" kabul ederken onun takımda kalmasını istedi.

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