Rio Ferdinand, 2019'da Manchester United hakkında "çok iyi yaşlandı” diyen Jose Mourinho’yu eleştirdiği için Portekizli hocadan özür diledi.

Mourinho'nun Old Trafford'daki iki buçuk yıllık dönemi, 2018 yılının aralık ayında Kırmızı Şeytanlar’ın sezona kötü başlamasının ardından son bulmuştu.

Portekizli menajer, görevden alınmasından kısa bir süre sonra tartışmalı bir şekide üst düzey kariyerinin en iyi başarılarından birisini,n 2017-18'de Premier Lig’de United ile elde ettiği ikincilik olduğunu söylemişti.

Ferdinand, Mourinho'nun açıklamaları hakkında ne dedi?

Mourinho, Old Trafford'da insanların perde arkasında neler olduğunu bilmediğini öne sürerek Ferdinand da dahil olmak üzere birçok eski oyuncu ve uzmanı eleştirmişti.

United efsanesi, 59 yaşındaki menajeri çok sert bir şekilde yargıladığını itiraf etti ve tecrübeli hocanın yaptığı yorumların, şu anda doğrulandığını belirtti.

Ferdinand, FIVE YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'nun da dediği gibi takım çok iyi yaşlandı.

“Ben bu yorumundan dolayı Mourinho’yu eleştirmiştim ve bunun için ondan özür diliyorum. O kesinlikle haklıydı.

"İnsanları yönetme ve dahil olduğu bazı durumları ele alma biçimlerinde hala kusurlar olduğunu düşünüyorum.

“Ancak perde arkasına bakmak açısından, bu [alıntı] 2019'da Premier'i ikinci bitirirken söylendi.

"Perde arkasında yanlış giden şeyler olduğunu görebiliyoruz, ancak o zaman bunun boyutunu bilmiyorduk. Açıkçası Jose Mourinho biliyordu.

"Çok sayıda oyuncudan kurtulmak istedi ve belirli oyuncuları getirmek istedi ve belli ki bazı oyunculara büyük ücretler ve sözleşmeler verildi ve 'Vay, vay, vay, neler oluyor?' diye düşündü” dedi.

Mourinho United'da başka neler başardı?

Portekizli hoca, ilk olarak 2016 yazında, Louis van Gaal'ın yerine Sir Alex Ferguson'un ihtişamlı günlerini canlandırma göreviyle United'a geldi.

Şu anda Roma'da görev yapan başantrenör, Manchester'daki ilk sezonunda Community Shield, Avrupa Ligi ve Lig Kupası’nı kazandı.

Kırmızı Şeytanlar o zamandan beri hiçbir kupa kazanmadı ve şimdi, Ajax'tan Erik ten Hag'ın bu yaz geçici patron Ralf Rangnick'in yerini almasıyla son dokuz yıldaki beşinci daimi menajerini ağırlamaya hazırlanıyorlar.

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