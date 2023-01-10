Kırmızı Şeytanlar'ın efsane oyuncusu, İngiliz stopere yapılan muamele hakkında sert konuştu.

NE OLDU? Ferdinand, Ten Hag'ın Nottingham Forest ve Wolverhampton Wanderers'a karşı alınan son galibiyetlerde Raphael Varane ile birlikte stoperde sol bek Luke Shaw'la başlamasının ardından Maguire'a tavsiyelerde bulundu.

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere için öne çıkan bir performans sergileyen Maguire, Bournemouth'a karşı alınan 3-0 galibiyetle United'ın ilk 11'ine geri döndü.

Ancak Shaw'ın, bir kez daha Maguire'ın yerine stoper hattında görev yapmasının ardından Kırmızı Şeytanlar'ın tecrübeli stoperine seslendi.

NE SÖYLEDİLER: United efsanesi, Vibe with Five YouTube kanalında Ten Hag'ın Maguire'a davranışını sorguladı ve şöyle dedi: "Eğer iyi olduğuna inanıyorsan hemen şimdi hocayla konuşmalısın. Onun yerine Luke Shaw stoper oynuyor.

"Bu benim geri dönmem gibi bir şey. Dünya Kupası'ndan sonra iyi oynuyor, herkes onun gerçekten iyi iş çıkardığını söylüyor, ancak düşünsenize Patrice Evra benim yerime stoperde oynuyor.

"Patrice'i boğmak isterdim! Oynayamayacağından emin olmak için Patrice'i antrenmanda yere sererdim ve menajere gidip, 'Canımı mı yakmak istiyorsun patron?' derdim.

"Doğruca menajerin odasına gidip 'Bana saygısızlık ediyorsun' derdim. Harry Maguire da gitmeli. Sanırım kupa maçları yüzünden kalıyor ve başka birini alamıyorlar."

BÜYÜK RESİM: Maguire, kulübün antrenman sahasının yakınındaki bir restoranda görüldükten sonra bu ayın başında Aston Villa'yla ilişkilendirildi.

Ancak MEN, defans oyuncusu The Belfry'da golf oynamak için bölgede bulunduğunu ve bu spekülasyonun gerçek olmadığını bildirdi.

Maguire'ın United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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MAGUIRE İÇİN SIRADA NE VAR? Tecrübeli stoper, Salı akşamı Old Trafford'da United'ın League Cup çeyrek final maçında Charlton'a karşı sahada olabilir.